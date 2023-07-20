Bucak'ta Traktör ve Otomobil Çarpıştı: 3 Yaralı

Burdur'un Bucak ilçesinde saman yüklü traktör ile lüks otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 15.00 sıralarında Burdur Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde saman yüklü traktör ile lüks otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 15.00 sıralarında Burdur Antalya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Burdur'un Bucak ilçesinden Antalya istikametine gitmekte olan Fazıl Arif Ö. kontrolündeki 07 BHH 481 plakalı BMW marka otomobil, Organize Sanayi Bölgesi kavşağına doğru karşıya atlamak isteyen saman balyası yüklü Abdurrahman Ç. kontrolündeki 32 FU 248 plakalı traktöre çarparak altına girdi. Kazayı görenlerin 112 Acil Çağrı Merkezine yaptığı ihbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrası yaralılar Fazıl Arif Ö., Abdurrahman Ç. ve ismi öğrenilemeyen diğer yaralı ambulans ile Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. - BURDUR