Minibüsle çarpışan otomobilin sürücüsü ve eşi öldü

BURDUR'un Bucak ilçesinde minibüs ile kafa kafaya çarpışan otomobilin sürücüsü Mehmet Çelen (26) ve eşi Ceyda Çelen (25) yaşamını yitirdi, 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 12.00 sıralarında Bucak- Kocaaliler kara yolu Tefciler mevkiinde meydana geldi. Mehmet Çelen idaresindeki 07 AOF 213 plakalı otomobil ile karşı yönden gelen Necati Ayaz (56) yönetimindeki 15 ADK 137 plakalı minibüs, kafa kafaya çarpıştı. Yoldan geçen diğer sürücülerin ihbarıyla adrese ekipler sevk edildi. Gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Mehmet Çelen ve yanındaki eşi Ceyda Çelen'in hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan minibüs sürücüsü Necati Ayaz ile araçtaki Ertuğrul Efe D. (19), Ayşegül U. (23), Hacer Ö. (56) ise ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Bucak Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Otomobilde sıkışan genç çiftin cansız bedenleri, Bucak Belediyesi İtfaiye ekiplerinin uzun uğraşı sonucu çıkarılarak otopsi yapılmak üzere Bucak Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili inceleme başlattı.