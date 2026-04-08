Haberler

Burdur'da minibüsle tırın çarpışması sonucu 7 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ise yaralandı. Kaza sonrası sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri olay yerine sevk edildi.

Isparta-Antalya kara yolu Kargı Tüneli çıkışı Karaöz mevkisinde plakaları ve sürücüleri henüz öğrenilemeyen tarım işçilerini taşıyan minibüs ile tır çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Burdur Valiliğinden yapılan açıklamada, saat 17.00 sıralarında meydana gelen kazada 7 kişinin hayatını kaybettiği, 3 kişinin yaralandığı bildirildi.

Açıklamada, yaralıların çevre hastanelere sevk edildiği ve ekiplerin olay yerinde gerekli güvenlik önlemlerini aldığı kaydedildi.

Kaza nedeniyle bir süre aksayan ulaşım, ekiplerin yolda aldığı güvenlik önlemlerinin ardından kontrollü şekilde yeniden sağlandı.

Kaynak: AA / Hale Pak
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

