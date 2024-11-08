Bucak'ta Otomobil ve Kamyon Çarpıştı: 4 Yaralı
Bucak ilçesinde otomobil ile kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Burdur'un Bucak ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.
Rıza E. (24) idaresindeki 07 RG 888 plakalı otomobil, Antalya-Burdur kara yolu TOKİ kavşağında Hüseyin İ'nin (35) kullandığı 15 PA 128 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile beraberindeki Timur S. (40), Timur F. (36) ve Ahmet F. (46) Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı.