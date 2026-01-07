Haberler

Bucak'ta kamu çalışanlarına afet farkındalık eğitimi verildi

Burdur'un Bucak ilçesinde düzenlenen afet farkındalık eğitimi, 850 kamu personelinin katılımıyla gerçekleşti. Eğitim, acil durumlarda hızlı müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Kamu çalışanlarının afetlere hazırlıklı olması ve acil durumlarda hızlı, etkili müdahale kapasitesinin artırılması amacıyla düzenlenen eğitimde, afet öncesi planlama, sarsıntı ve kriz anında doğru davranış modelleri ile yangınlara güvenli müdahale teknikleri ele alındı. Eğitimler hem teorik hem de uygulamalı olarak gerçekleştirildi.

Burdur İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü'nde görevli Eğitim Uzmanı Murat Küçük, yaptığı açıklamada, ildeki bütün vatandaşlara ulaşıncaya kadar bu eğitimi sürdürmeye devam edeceklerini söyledi.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
