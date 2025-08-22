Bucak'ta Hac Ön Kayıt ve Yenileme İşlemleri Devam Ediyor
Bucak ilçesinde Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2026 yılı Hac Organizasyonu kapsamında ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. İlçe Müftüsü İbrahim Keser, hacı adaylarının yüzde 43'ünün kayıtlarını yenilettiğini açıkladı.
Burdur'un Bucak ilçesinde hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri sürüyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı 2026 yılı Hac Organizasyonu kapsamında, ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 11 Ağustos itibarıyla başladı.
Bucak İlçe Müftüsü İbrahim Keser, şu ana kadar geçen seneden kalan hacı adaylarının yüzde 43'ünün kayıtlarını yenilettiğini söyledi.
Kayıt yenileme işlemlerini gerçekleştirmemiş olan hacı adaylarına çağrıda bulunan Keser, "İlk defa kayıt yaptırmış olan vatandaşların sayısı 102 oldu. 5 Eylül Cuma gününe kadar devam edecek olan işlemlerin e-Devlet üzerinden yapılabilecek. İşlemlerini e-Devlet üzerinden yapamayacak olan vatandaşlara yardımcı oluyoruz." dedi.