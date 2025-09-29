Haberler

Bucak'ta Cinayet Davasında 6 Sanık Beraat Etti

Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçi Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 6 sanık, delil yetersizliğinden beraat etti. Maktulün yakınları karara tepki gösterdi.

Burdur'un Bucak ilçesinde çiftçilikle uğraşan Gökhan Tombak'ın av tüfeğiyle vurularak öldürülmesine ilişkin yargılanan 6 sanığın beraatine karar verildi.

Burdur 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 9. ve karar duruşmasına, tutuksuz sanıklar Hasan U. (56), Emrah T. (28), Ahmet U. (28), Ahmet S. (28), Muhammet A. (22) ve Selahattin A. ile maktulün yakınları ve taraf avukatları katıldı.

İddia makamı mütalaasında, sanıkların delil yetersizliğinden beraatini istedi.

Maktulün avukatları ve yakınları ise mütalaaya katılmadıklarını belirterek, sanıkların en ağır şekilde cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme heyeti, sanıklar Hasan U, Emrah T, Ahmet U, Ahmet S, Muhammet A. ve Selahattin A'nın delil yetersizliğinden beraatine karar verirken, haklarındaki adli kontrol şartını da kaldırdı.

Maktulün yakınları duruşma sonrası karara tepki gösterdi.

Olay

Karaaliler köyünde çiftçilik yapan Gökhan Tombak (38), 1 Aralık 2022'de evinin önünde ölü bulunmuş, olaya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheliden Emrah T. ve Hasan U. tutuklanmıştı.

Sanıklardan Emrah T'nin "tasarlayarak kasten öldürme", Hasan U'nun "öldürmeye azmettirme" ve diğer 4 sanığın ise "öldürmeye yardım etme" suçlarından cezalandırılması istenmişti.

Tutuklu sanıklar, önceki duruşmalarda adli kontrol şartıyla salıverilmişti.

Kaynak: AA / Hale Pak - Güncel
