Bucak'ta çıkan yangın söndürüldü
Burdur'un Bucak ilçesinde Zeynep Duran'a ait iki katlı evde çıkan yangın, itfaiye ve jandarma ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.
Burdur'un Bucak ilçesinde iki katlı evde çıkan yangın söndürüldü.
Anbahan köyünde Zeynep Duran'a ait iki katlı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında iki katlı ev kullanılamaz hale geldi.