Burdur'da otomobilin çarptığı bisikletli çocuk hastanede hayatını kaybetti
Burdur'un Bucak ilçesinde bisikletli Kaan Gümüşsoy, bir otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve hastanede yaşamını yitirdi.
N.U. (17) idaresindeki 32 FP 481 plakalı otomobil, 8 Nisan'da Fatih Mahallesi Kervan Caddesi'nde bisiklet kullanan Kaan Gümüşsoy'a (10) çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Kazada ağır yaralanan Kaan, Bucak Devlet Hastanesine kaldırıldı. Daha sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen çocuk, 5 günlük yaşam mücadelesini kaybetti.
Otomobil sürücüsü ise gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Hale Pak