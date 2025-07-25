Bucak Kaymakamı Bayram Gale Görev Süresini Tamamladı

Bucak Kaymakamı Bayram Gale Görev Süresini Tamamladı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Burdur'un Bucak ilçesinde görev süresi tamamlanan Kaymakam Bayram Gale, Konya Vali Yardımcılığına atandı. Veda programında yaptığı konuşmada, Bucak'ın kalkınmasına yönelik çalışmalardan bahsetti.

Burdur'un Bucak ilçesinde görev süresi tamamlanan Kaymakam Bayram Gale, ilçeden ayrıldı.

İçişleri Bakanlığı görevlendirmesiyle Konya Vali Yardımcılığı görevine atanan Bayram Gale için Kaymakamlık binası önünde veda programı düzenlendi.

Gale, burada yaptığı konuşmada, Bucaklılara teşekkür ederek, "Amacımız, devlet ve vatandaş kaynaşmasını en üst seviyede gerçekleştirmek. Hep birlikte başarılı işler yaptığımızı düşünüyorum. Bucak'ın kalkınması adına yapılan çalışmalarda olumlu neticeler alındı." dedi.

Programın ardından, ilçe protokolüyle vedalaşan Gale, Bucak'tan ayrıldı.

Kaynak: AA / Seher Özer - Güncel
Arda Turan'ın Ukraynalı muhabirle göz teması kurmama çabası

Arda Turan'a dikkat! 4-2'lik maç sonunda yine aynı şeyi yaptı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel - İbrahim Kalın görüşmesine damga vuran isim! Kapının arkasına geçip...

Görüşmeye damga vuran isim! Kapının arkasına geçti ve...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.