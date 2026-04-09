İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 2 gözaltı

İZMİR'in Buca ilçesinde polisin bir eve düzenlediği operasyonda uyuşturucu ile yakalanan İran uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Buca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Kozağaç Mahallesi'ndeki bir evde Hint keneviri yetiştirildiği bilgisine ulaştı. Eve operasyon düzenleyen ekipler yapılan aramada, 331 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, hassas terazi ile Hint keneviri yetiştirmekte kullanıldığı belirtilen çeşitli markalara ait havalandırma sistemleri, ışıklandırma düzenekleri ve bitki besinleri ile çok sayıda çeşitli ekipman ele geçirildi. Evdeki İran uyruklu şüpheliler Ferşid İ. ve Ömer Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerden Ferşid İ.'nin 'Vergi Usul Kanununa Muhalefet' ve 'Güveni kötüye kullanma' suçlarından arandığı da ortaya çıktı.

Gözaltına alınan şüpheliler, polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı