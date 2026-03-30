Hırsızlık için tırmandığı binada fark edilince, otomobilin üzerine atlayıp, kaçtı

İZMİR'in Buca ilçesinde bir kişi, hırsızlık amacıyla tırmandığı klimanın üzerinde bina sakini Onur D. tarafından fark edilince park halindeki aracın üzerine atlayarak, kaçtı. O anlar binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Dicle Mahallesi 363 Sokak'ta meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, hırsızlık amacıyla 4 katlı binanın giriş katındaki iş yerinin penceresinde bulunan demir korkuluklara basarak tırmandığı birinci kattaki klimanın üzerine çıktı. Bu sırada binada oturan Onur D., güvenlik kamerasından durumu fark edip, eline aldığı fener ile bahçeye koştu. Onur D., şüpheliye bağırarak aşağıya inmesini istedi. Ancak, şüpheli park halinde duran aracın üzerine atlayıp, koşarak kaçtı. O anlar binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

Onur D., polis merkezine gidip, şikayetçi oldu. Güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı