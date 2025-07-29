Buca'da Gemi Kaptanlığı Dolandırıcılığı Operasyonu: 9 Tutuklama

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İzmir'in Buca ilçesinde gemi kaptanlığı ehliyeti dolandırıcılığına ilişkin operasyonda, dolandırıcılık şüphelisi 3 kişi ile mağdurlar tarafından alıkonulan 6 şüpheli tutuklandı. Toplamda 1 milyon lira dolandırılan balıkçılar, şüphelileri İzmir'e çağırarak yakaladı.

İzmir'in Buca ilçesinde gemi kaptanlığı ehliyeti dolandırıcılığına ilişkin operasyonda, dolandırıcılık şüphelisi 3 kişi ile dolandırıldıkları iddiasıyla onları alıkoyan 6 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, 23 Temmuz'da Karaburun ilçesinde balıkçılık yapan kişilerin gemi kaptanlığı ehliyeti vaadiyle dolandırıldığı, mağdurların da şüphelileri alıkoyduğu bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Yalova'daki şüphelilerin balıkçılardan toplam 1 milyon lira aldığı, dolandırıldığını anlayan balıkçıların ise İzmir'in Buca ilçesine çağırdıkları şüphelileri, zararlarının karşılanması için alıkoyduğu belirlendi.

Yalova'dan İzmir'e gelen şüphelileri alıkoyduğu iddia edilen İ.K, H.K, G.D, S.S, A.S. ve B.B. "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan; M.F, B.S. ve M.L. ise dolandırıcılık suçundan yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 9 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Metin Aydemir - Güncel
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