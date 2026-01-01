İzmir'de silahlı kavga: 1 ölü

İZMİR'in Buca ilçesinde alkollü oldukları ileri sürülen iki grup arasında çıkan kavgada, tabancayla vurulan Muzaffer İdiz (41) hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 22.00 sıralarında 29 Ekim Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, bir işletmenin arka bahçesinde bir araya gelen Muzaffer İdiz, Taner Ç. (48) ve Çağdaş Ö. (38) arasında geçmişten gelen husumet nedeniyle tartışma çıktı. Alkollü oldukları ileri sürülen şüphelilerin tartışması kavgaya dönüşünce, Taner Ç., yanındaki tabanca ile ateş ederek Muzaffer İdiz'i ensesinden yaraladı. Taner Ç. ile Çağdaş Ö., olay yerinden kaçarken, çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Bu sırada olayı duyup adrese gelen yaralının kardeşi, ağabeyini özel bir hastaneye götürdü. Muzaffer İdiz, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İdiz'in cansız bedeni savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili yapılan soruşturmada şüphelilerden Çağdaş Ö. yakalandı, kaçan Taner Ç.'yi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi. Jandarma ekiplerince olayla ilgili soruşturma başlatıldı.