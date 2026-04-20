İzmir'de evde 16 kilo 550 gram uyuşturucu ele geçirildi
İzmir'in Buca ilçesinde düzenlenen operasyonda 16 kilo 550 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. Narkotik ekipleri tarafından tutuklanan şüpheli Y.A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından hakimlikçe tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.
Takibe alınan Y.A.D'nin Buca ilçesindeki evine baskın düzenlendi.
Aramalarda 16 kilo 550 gram esrar ele geçirildi.
Gözaltına alınan Y.A.D. emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Metin Aydemir