SREBRENİTSA - Bu yıl toprağa verilecek soykırım kurbanlarının mezarları hazırlanıyor

Srebrenitsa soykırımının 27. yılında Potoçari Anıt Mezarlığı'nda toprağa verilecek kimliği belirlenen 50 kişinin mezarları kazılarak defin için hazır hale getiriliyor.

Avrupa'da İkinci Dünya Savaşı'nın ardından yaşanan en büyük insanlık trajedisi olarak nitelendirilen Srebrenitsa soykırımının 11 Temmuz'da yapılacak anma törenlerinde toprağa verilecek 50 kurbanın defin işlemleri için hazırlıklar devam ediyor.

Visoko Şehir Mezarlığı Müdür Yardımcısı Kenan Karavdic, yaptığı açıklamada, mezarların kazılmaya başlandığını ve bu yıl 50 kurbanın toprağa verileceğini kaydetti.

Karavdic, cenazeleri taşıyan konvoyun 8 Temmuz'da Visoko şehrinden Potoçari Anıt Mezarlığı'na doğru yola çıkacağını söyledi.

Srebrenitsa'da ne oldu?

Srebrenitsa'nın 11 Temmuz 1995'te Ratko Mladic komutasındaki Sırp birliklerince işgal edilmesinin ardından Birleşmiş Milletler (BM) bünyesindeki Hollandalı askerlere sığınan sivil Boşnaklar, daha sonra Sırplara teslim edildi.

Kadın ve çocukların Boşnak askerlerin kontrolündeki bölgeye ulaşmasına izin veren Sırplar, en az 8 bin 372 Boşnak erkeği ormanlık alanlar, fabrikalar ve depolarda katletti. Katledilen Boşnaklar, toplu mezarlara gömüldü.

Savaşın ardından kayıpları bulmak için başlatılan çalışmalarda, toplu mezarlarda cesetlerine ulaşılan kurbanlar, kimlik tespitinin ardından her yıl 11 Temmuz'da Potoçari Anıt Mezarlığı'nda düzenlenen törenle toprağa veriliyor.

Potoçari Anıt Mezarlığı'nda 6 bin 671 soykırım kurbanının mezarı bulunuyor.