Yaz bu kez gerçekten geliyor! Hafta sonu sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak - Haberler

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Yaz bu kez gerçekten geliyor! Hafta sonu sıcaklıklar 40 dereceyi bulacak

Haberler.com - Erdem Aksoy - Güncel
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 25 Mayıs tarihli güncel hava durumu raporunu yayımladı. Son değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları günden güne artacak ve pazar günü 40 derece seviyelerine ulaşacak. Sıcaklıklar İstanbul'da pazar günü 32 derece, İzmir'de 37 derece ve Ankara'da 31 derece dolaylarında hissedilecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hafta sonuna dair hava durumu tahminlerini yayınladı. Tahminlere göre hava sıcaklıları günden güne artacak ve pazar günü 40 dereceyi bulacak.

İSTANBUL'DA PAZAR GÜNÜ 32 DERECE

Artan sıcaklıklarla birlikte hava sıcaklıkları İstanbul'da pazar günü 32 derece, İzmir'de 37 derece, Ankara'da 31 derece dolaylarında hissedilecek.

Bu kez yaz gerçekten geliyor! Hafta sonu sıcaklık 40 dereceyi bulacak

DOĞU ANADOLU'NUN GÜNEYDOĞUSUNDA TOZ TAŞINIMI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin, Rize, Kars, Ardahan ve Ağrı illeri ile Kütahya'nın doğu, Afyon'un kuzey ve batı çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Gündem Editörü Haberler.com - Güncel

Hava Durumu, Meteoroloji, İstanbul, Ankara, İzmir, Güncel, Haberler

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