Bu itiraf Avrupa Birliği'ni sarsar: Savunmak için kritik yeteneklere sahip değiliz

Ukrayna'daki savaşın kendileri için acımasız bir uyanma alarmı olduğunu söyleyen Avrupa Birliği Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, savunma anlamında eksik olduklarını belirtti. Borrell, "Ukrayna'ya sağladığımız yardımlar, stoklarımızın hızla tükenmesine neden oldu. Savunmak için kritik yeteneklere sahip olmadığımızı fark ettik" ifadelerini kullandı.

AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi ve Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı Josep Borrell, Avrupa Savunma Ajansı'nın (EDA) yıllık konferansında yeni açıklamalarda bulundu. Borrell, Ukrayna'daki savaşın AB için "acımasız bir uyanma alarmı" olduğunu söyledi.

"İHTİYAÇ DUYDUĞUMUZ YETENEKLERE SAHİP DEĞİLİZ"

Avrupa Birliği'nin kendisini savunacak yeteneklere sahip olmadığını belirten Borrell, "Yıllarca savunmaya yetersiz düzeyde yatırım yaptığımız için askeri stoklarımızın hızla tükendiğini fark ettik. Ukrayna'ya sağladığımız yardımlar, stoklarımızın hızla tükenmesine neden oldu. Savunmak için kritik yeteneklere sahip olmadığımızı fark ettik. Kendimizi savunmak için ihtiyaç duyduğumuz yeteneklere sahip değiliz. Finansal destek ve askeri yetenekler arasında sanayi ve askeri personelimizin neye ihtiyacı olduğunu görmek, onu üretmek ve faaliyete geçirmek için yapılması gereken çok iş var" ifadelerini kullandı.

SAVUNMA HARCAMALARI 200 MİLYAR EURO'YU AŞMIŞTI

EDA'nın yıllık raporunda, 2021'de ilk defa AB ülkelerinin savunma harcamalarının 200 milyar euroyu aştığı, üye ülkelerin ortak satın alma için yaptığı harcamaların yükseldiği ancak yine de hedefin çok altında kaldığı belirtilmişti.