Bu Hafta Vizyona Girecek 5 Yeni Film
Sinema salonlarında bu haftadan itibaren farklı türlerde 5 yeni film vizyona girecek. Öne çıkan yapımlar arasında Cannes Film Festivali'nde ödül kazanmış 'Aydınlık Hayallerimiz' ve 1996 yapımı 'Yedi' filmi yeniden gösterime giriyor.
(ANKARA)- Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 5 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, Payal Kpadia'nın yönettiği ve Cannes Film Festivali'nde "Büyük Jüri Ödülü"ni alan "Aydınlık Hayallerimiz" yer alıyor. Ayrıca 1996'da David Finscher'in yönetmenliğini yaptığı ve başrollerini Bradd Pitt ve Morgan Fereeman'ın paylaştığı "Yedi" filmi de yeniden gösterime giriyor.
İşte o filmler:
Aydınlık Hayallerimiz
Prabha ve Anu, Mumbai'de yaşayan ve ilişkilerinde sorunlar yaşayan iki hemşiredir. Prabha'nın rutini, ayrı yaşadığı kocasından beklenmedik bir hediye almasıyla bozulur. Prabha ve Anu'nun bir sahil kasabasına yaptıkları bir gezi, arzularının tezahür etmesi için bir alan bulmalarına olanak tanır.
Tür: Dram
Yönetmen: Payal Kapadia
Oyuncular: Kani Kusruti, Divya Prabha, Chhaya Kadam
Yedi
Film, biri acemi, diğeri tecrübeli iki dedektifin yedi büyük günahı referans alarak cinayetler işleyen bir seri katili yakalamaya çalışmasını anlatıyor.
Tür: Dedektif, Dram, Gerilim
Yönetmen: David Fincher
Oyuncular: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow
Kirpi Sonic: 3
Film, Sonic, Knuckles ve Tails'ın gizemli Shadow'a karşı verdikleri mücadeleyi anlatıyor.
Tür: Macera, Animasyon
Yönetmen: Jeff Fowler
Oyuncular: Ben Schwartz, Idris Elba, Colleen O'Shaughnessey
Yumurtalar Firarda Buz Macerası
Film, bir sözü yerine getirmek için Güney Kutbu'na gitmek zorunda kalan Toto ve ailesinin maceralarına odaklanıyor. Toto ve ailesi, bir kutup ayısını ve bazı İspanyol penguenlerini evlerine geri döndürmek için önlerine çıkan engellerin üstesinden gelmeye çalışır.Bu süreçte öğrendikleri bir şey vardır: Takım çalışmasının önemi.
Tür: Macera, Animasyon, Komedi, Aile
Yönetmen: Gabriel Riva Palacio, Rodolfo Riva Palacio
Oyuncular: Bruno Bichir, Maite Perroni, Carlos Espejel
Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda
Film, Hürkuş ve Hürjet'in bir kaza sonucu açılan portalla kendilerini farklı bir gezegende bulan Aslan ve arkadaşlarını bulmak için atıldıkları serüveni anlatıyor.
Tür: Animasyon
Yönetmen: H. Sinan Güngör, Halil Öztürk, Semih Turalı
Oyuncular: Duygu Biçer, Fatih Özkul, Elif Gizem Aykul
Kutsal Damacana 5: Zombi
Filmde, Fikret, Asım ve Artin'in İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuna karşı savaşmasını anlatıyor.
Tür: Komedi
Yönetmen: Kamil Çetin
Oyuncular: Şafak Sezer, Ersin Korkut, Yıldırım Memişoğlu