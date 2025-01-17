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Bu Hafta Vizyona Girecek 5 Yeni Film

Bu Hafta Vizyona Girecek 5 Yeni Film
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Sinema salonlarında bu haftadan itibaren farklı türlerde 5 yeni film vizyona girecek. Öne çıkan yapımlar arasında Cannes Film Festivali'nde ödül kazanmış 'Aydınlık Hayallerimiz' ve 1996 yapımı 'Yedi' filmi yeniden gösterime giriyor.

(ANKARA)- Sinema salonlarında bu hafta farklı türlerde 5 yeni film vizyona girecek. Dikkat çeken yapımlar arasında, Payal Kpadia'nın yönettiği ve Cannes Film Festivali'nde "Büyük Jüri Ödülü"ni alan "Aydınlık Hayallerimiz" yer alıyor. Ayrıca 1996'da David Finscher'in yönetmenliğini yaptığı ve başrollerini Bradd Pitt ve Morgan Fereeman'ın paylaştığı "Yedi" filmi de yeniden gösterime giriyor.

İşte o filmler:

Aydınlık Hayallerimiz

Prabha ve Anu, Mumbai'de yaşayan ve ilişkilerinde sorunlar yaşayan iki hemşiredir. Prabha'nın rutini, ayrı yaşadığı kocasından beklenmedik bir hediye almasıyla bozulur. Prabha ve Anu'nun bir sahil kasabasına yaptıkları bir gezi, arzularının tezahür etmesi için bir alan bulmalarına olanak tanır.

Tür: Dram

Yönetmen: Payal Kapadia

Oyuncular: Kani Kusruti, Divya Prabha, Chhaya Kadam

Yedi

Film, biri acemi, diğeri tecrübeli iki dedektifin yedi büyük günahı referans alarak cinayetler işleyen bir seri katili yakalamaya çalışmasını anlatıyor.

Tür: Dedektif, Dram, Gerilim

Yönetmen: David Fincher

Oyuncular: Brad Pitt, Morgan Freeman, Gwyneth Paltrow

Kirpi Sonic: 3

Film, Sonic, Knuckles ve Tails'ın gizemli Shadow'a karşı verdikleri mücadeleyi anlatıyor.

Tür: Macera, Animasyon

Yönetmen: Jeff Fowler

Oyuncular: Ben Schwartz, Idris Elba, Colleen O'Shaughnessey

Yumurtalar Firarda Buz Macerası

Film, bir sözü yerine getirmek için Güney Kutbu'na gitmek zorunda kalan Toto ve ailesinin maceralarına odaklanıyor. Toto ve ailesi, bir kutup ayısını ve bazı İspanyol penguenlerini evlerine geri döndürmek için önlerine çıkan engellerin üstesinden gelmeye çalışır.Bu süreçte öğrendikleri bir şey vardır: Takım çalışmasının önemi.

Tür: Macera, Animasyon, Komedi, Aile

Yönetmen: Gabriel Riva Palacio, Rodolfo Riva Palacio

Oyuncular: Bruno Bichir, Maite Perroni, Carlos Espejel

Aslan Hürkuş 4: Hürjet Oyunda

Film, Hürkuş ve Hürjet'in bir kaza sonucu açılan portalla kendilerini farklı bir gezegende bulan Aslan ve arkadaşlarını bulmak için atıldıkları serüveni anlatıyor.

Tür: Animasyon

Yönetmen: H. Sinan Güngör, Halil Öztürk, Semih Turalı

Oyuncular: Duygu Biçer, Fatih Özkul, Elif Gizem Aykul

Kutsal Damacana 5: Zombi

Filmde, Fikret, Asım ve Artin'in İblis'in dünyaya yaydığı virüsle oluşturduğu zombi ordusuna karşı savaşmasını anlatıyor.

Tür: Komedi

Yönetmen: Kamil Çetin

Oyuncular: Şafak Sezer, Ersin Korkut, Yıldırım Memişoğlu

Kaynak: ANKA / Güncel
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