Bu Hafta Dünyada Sanat Etkinlikleri ve Film Festivalleri

Güncelleme:
Dünyanın farklı şehirlerinde tiyatro, konser, film festivalleri ve sanat fuarları bu hafta sanatseverlerle buluşacak. Öne çıkan etkinlikler arasında 'Matilda The Musical', 'Büyük Sirkin Yıldızları' gösterisi ve birçok film festivalinin düzenlenmesi yer alıyor.

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına, geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

"Matilda The Musical" gösterisi yarın İngiltere'deki Cambridge Theatre'da, "Lord of the Dance: 30th Anniversary" etkinliği de 22 Ekim'de Milton Keynes Theatre'da izleyicilerin beğenisine sunulacak.

Baku State Circus, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Aquatic Palace'ta 24 Ekim'de "Büyük Sirkin Yıldızları" gösterisini, 25 Ekim'de ise Circus Sea Breeze'de "The Hologram Circus Show" gösterisini sahneleyecek.

Finlandiya'nın başkenti Helsinki'de 23-26 Ekim'de "Helsinki Book Fair", Polonya'nın Krakov şehrinde 23-26 Ekim'de "Book Fair Krakow" düzenlenecek.

Film Festivalleri

ABD'nin Georgia eyaletinde 25 Ekim-1 Kasım'da düzenlenen "SCAD Savannah Film Festival"i, Will Arnett, Rose Byrne, Park Chan-wook, Jon M. Chu ve Zoey Deutch gibi ünlü isimleri ağırlayacak.

Los Angeles'ta yapılan "AFI Fest", 22-26 Ekim'de The American Film Institute ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Festival 20'si dünya sinemasından özel seçki olmak üzere 161 filmi sinemaseverlerin beğenisine sunacak.

Çekya'nın başkenti Prag'da düzenlenen "29th Ji.hlava International Documentary Film Festival", özel bir belgesel seçkisini 24 Ekim-2 Kasım'da izleyicilerle buluşturacak.

Avustralya'nın Yeni Güney Galler eyaletinin kuzeydoğusunda düzenlenen "Byron Bay International Film Festival"i, 26 Ekim'e kadar Kuzey Nehirleri Bölgesi'ndeki sinema salonlarında çeşitli gösterimlere ev sahipliği yapacak.

Konserler

Bob Dylan yarın Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki Royal Arena'da, 22 Ekim'de Almanya'nın Hamburg şehrinde, 24 Ekim'de ise Almanya Lingen'de müzikseverlerle buluşacak.

Katy Perry 23 Ekim'de Almanya'nın Köln şehrinde, 24 Ekim'de Fransa'nın başkenti Paris'te konser verecek.

Sting yarın Polonya'nın Gliwice şehrinde, 24, 26, 28 Ekim'de İngiltere'nin başkenti Londra'daki O2 Forum Kentish Town ve Eventim Apollo'da sevilen şarkılarını seslendirecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

Bu hafta ABD sinemalarında 10 film vizyona girecek.

Scott Cooper'ın yönettiği "Springsteen: Deliver Me from Nowhere", Josh Boone'un "Regretting You" ve Tatsuya Yoshihara'nın "Chainsaw Man-The Movie: Reze Arc" filmleri 24 Ekim'de sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Richard Linklater'ın üstlendiği Ethan Hawke, Margaret Qualley, Bobby Cannavale'in başrollerinde oynadığı "Blue Moon", Chris Stuckmann'ın yönettiği "Shelby Oaks", Tina Romero'nun "Queens of the Dead" filmleri ile "In Our Blood", "Detour 95", "Mistress Dispeller" ve "Luv ya Bum!" filmleri de beyazperdede sinameseverlerin beğenisine sunulacak.

Kaynak: AA / Ahmet Esad Şani - Güncel
