Bu Hafta Dünyada Kültür Sanat Etkinlikleri

Güncelleme:
Dünyanın farklı şehirlerinde tiyatro, konser ve film festivalleri gibi çeşitli kültürel etkinlikler düzenleniyor. Shusha, Paris, New York, Prag, Doha, Montreal ve daha birçok yerde önemli sanat olayları gerçekleşecek.

Dünyanın farklı şehirlerinde bu hafta, tiyatrodan konserlere, film festivallerinden sanat fuarlarına geniş yelpazede çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Azerbaycan'daki Shusha State Musical Drama Theatre'da 29 Kasım'da Lala Shirinova'nın yönettiği "Dağilan Tifaq" sahnelenecek.

Fransa'nın başkenti Paris'te, Fondation Louis Vuitton'da Alman sanatçı Gerhard Richter'in kapsamlı retrospektifinin izleyiciye sunulduğu "Gerhard Richter" sergisi 2 Mart 2026'ya kadar devam edecek.

Heykeltıraş Tom Lloyd'un eserleri, ABD'nin New York kentinde Studio Museum in Harlem'de 22 Mart 2026'ya kadar sergilenecek.

Çekya'nın başkenti Prag, yarın "Frankenstein" gösterisine ve "Jazz Evenings in Reduta Jazz Club" etkinliğine ev sahipliği yapacak.

Film festivalleri

Japonya'nın başkentinde sinemaseverlerle buluşan "Tokyo FILMeX 2025", 30 Kasım'a kadar misafirlerini ağırlayacak.

Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen "Doha Film Festivali (DFF)" 28 Kasım'a kadar özel bir seçkiyi beyaz perdeye yansıtacak.

ABD'nin önemli belgesel festivallerinden "DOC NYC"nin 16. edisyonu 30 Kasım'a kadar New York'ta gerçekleşecek.

Kanada'nın Montreal kentinde düzenlenen "Montreal Uluslararası Belgesel Festivali" (RIDM) de 30 Kasım'a kadar sinemaseverlerle buluşacak.

Konserler

Bosna-Hersekli rock grubu "Zabranjeno Pusenje", Saraybosna'daki Cinemas Sloga'da 28-29 Kasım'da sahneye çıkacak.

Rod Stewart, 29 Kasım'da Almanya'nın Mannheim şehrinde konser verecek.

Andre Rieu, yarın Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de, 27 Kasım'da Slovenya'nın başkenti Lübliyana'da hayranlarıyla buluşacak.

Yeni Zelandalı şarkıcı Lorde, 27 Kasım'da Belçika'nın başkenti Brüksel, 30 Kasım'da İsviçre Zürih'te müzikseverlerle buluşacak.

Marilyn Manson, 28 Kasım'da İspanya'nın başkenti Madrid'de, 30 Kasım'da ise Portekiz'in başkenti Lizbon'da konser verecek.

ABD'de vizyona girecek filmler

ABD sinemalarında bu hafta 5 film vizyona girecek.

Jared Bush ve Byron Howard'ın yönetmenliğini üstlendiği "Zootopia 2", David Freyne'nin yönettiği "Eternity" ve Ruben Amar ile Lola Bessis'in yönetmen koltuğunda oturduğu "Silver Star" yarın vizyona girecek.

Yönetmen koltuğunda Chris Foggin'in oturduğu komedi filmi "Tinsel Town" ve Kahlil Joseph'in yönettiği "BLKNWS: Terms & Conditions" ise 28 Kasım'da sinemaseverlerle buluşacak.



