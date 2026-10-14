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BTP Sözcüsü Önder, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'en geri ülke' diyerek tepki gösterdi

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BTP Sözcüsü Önder, Halk TV'ye kayyım atanmasına 'en geri ülke' diyerek tepki gösterdi
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Bağımsız Türkiye Partisi Sözcüsü Lütfullah Önder, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki gösterdi. Basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 163'üncü, hukukun üstünlüğünde 143 ülke arasında 118'inci olduğumuzu hatırlatan Önder, 'Dünyanın en geri ülkesi olmaya az kaldı' dedi.

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi Sözcüsü Lütfullah Önder, Halk TV'ye kayyım atanmasına tepki göstererek, Türkiye'nin basın özgürlüğü ve hukukun üstünlüğü sıralamalarındaki yerini hatırlattı ve "Dünyanın en geri ülkesi olmaya az kaldı" ifadelerini kullandı.

Bağımsız Türkiye Partisi Sözcüsü Lütfullah Önder, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 163'üncüyüz. Hukukun üstünlüğünde 143 ülke arasında 118'inciyiz. Şimdi de Halk TV'ye kayyum. Dünyanın en geri ülkesi olmaya az kaldı" değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: ANKA
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