Btp Sözcüsü Önder: "Amerika ve İsrail'in Yaptıklarının Karşısında Durmak, Dünyanın, Ülkelerin ve Bölgemizin Geleceği Açısından Kıymetlidir"

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, "Kara operasyonuyla İran'a giremeyen Amerika, bölge devletlerini sürmek istiyor. İran'dan yana durmak, Amerika ve İsrail'in yaptıklarının karşısında durmak, dünyanın, ülkelerin ve bölgemizin geleceği açısından kıymetlidir. Türkiye, bölge ülkeleriyle kardeşliğini muhafaza ederek kader birliği yaptığı bu ülkelerle bir ve beraber olup, kendilerini hedef haline getiren ülkelere karşı tek bilek, tek yürek olmalıdır" dedi.

BTP Sözcüsü Önder, düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi. ABD ve İsrail'in İran karşısında bozguna uğradığını ifade eden Önder, şunları kaydetti:

"Amerika ve İsrail ikilisi İran'ı teslim alamadı. Teslim almak için karadan bir operasyon yapmaları gerekiyor, ancak bunu yapmaya cesaret edemiyorlar. Çünkü böyle bir şeye kalkıştıkları zaman bu onların sonu olur. Bunu kendileri de çok iyi biliyorlar. Bu nedenle bölge devletlerini kışkırtarak, birbirlerine düşürmek istiyorlar. En büyük planları bu. Bu yeni bir plan değil, yıllardır aslında bu plan üzerinde çalışıyorlar. İran'ın en büyük zaafı, içlerine girmiş ajanların faaliyetleri. O kadar ki, Hamaney öldürüldükten hemen sonra molozların arasından fotoğraflar çekilip Netanyahu'ya gönderildi. Bu kadar devletin içerisine sızmış durumdalar."

"Komşularla İran'ı karşı karşıya getirmek için sahte bayrak saldırıları yapıyorlar"

Şimdi, komşularla İran'ı karşı karşıya getirmek için sahte bayrak saldırıları yapıyorlar ve belki çok daha fazlasını da yapacaklar. Bu anlamda, başta Türkiye olmak üzere bütün bölge devletlerinin ayık olması gerekiyor. Kara operasyonuyla İran'a giremeyen Amerika, bölge devletlerini sürmek istiyor. Bölgedeki aktörleri yönlendirmek ve kontrol etmek istiyor. İsrail karadan hareket ettiğinde, Hizbullah hemen karşı duruyor ve orayı aşamıyor. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti başta olmak üzere bölge devletlerinin ayık olması gerekiyor. İran'ın bu duruşu, dünyanın savrulduğu, hukuksuz ve kural tanımazlık dönemine dur demek anlamına geliyor. İran'dan yana durmak, Amerika ve İsrail'in yaptıklarının karşısında durmak, dünyanın, ülkelerin ve bölgemizin geleceği açısından kıymetlidir.

"İran'ın ayakta durması hepimizin geleceği açısından önemli"

İran'ın ayakta durması hepimizin geleceği açısından önemli. Bugün Esad ayakta durmuş olsaydı, Suriye var olmuş olsaydı, İsrail ve Amerika Suriye hava sahasını bu kadar rahat kullanamayacaktı. Malum, Esad döneminde Rusya destekli hava savunma sistemleri vardı. Bugün, Nasrallah ve Hizbullah yöneticileri Lübnan'da olsaydı, İsrail bu kadar rahat hareket edemeyecekti. Eğer İran bunlara karşı duracak güçte olmasın yarın Türkiye'yi de çok daha zor günler bekliyor olacak. Bu çok açık. Bu nedenle İran, kendi savunmasını Yemen'de, Suriye'de ve Lübnan'da Hizbullah üzerinden veriyordu. Ancak o mevzileri kaybetti ve bugün İran hedef haline geldi.

Bu mevzi de düşerse, yarın Türkiye de çok daha açık bir hedef haline gelecek. Bu yüzden biz, Bağımsız Türkiye Partisi olarak İsrail'in bölgedeki planlarını bildik ve karşısında durduk. Amerika'nın Büyük Orta Doğu Projesi'nin coğrafyayı nereye götüreceğini gördük ve karşısında durduk. Türkiye, bölge ülkeleriyle kardeşliğini muhafaza ederek kader birliği yaptığı bu ülkelerle bir ve beraber olup, kendilerini hedef haline getiren ülkelere karşı tek bilek, tek yürek olmalıdır. Dünyanın başka bir seçeneği yok. Sadece bu coğrafya değil, Venezuela'da olanlar, Amerika'nın hedef olarak belirlediği diğer topraklar, Küba ve Grönland örnekleri de göz önünde bulundurulmalı. Sadece bölge ülkeleri değil, dünyanın aklı selim olan, bu haydutluğu yanlış bulan ve devam etmesini istemeyen ülkelerinin karşı çıkması ve bir duruş ortaya koyması elzemdir."

Kaynak: ANKA