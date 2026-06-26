Btp Sözcüsü Önder: Eğitimde Adalet ve Empati Duyguları Geliştirilmeli

(ANKARA) - Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Sözcüsü Lütfullah Önder, eğitimde adalet, merhamet ve empati duygularının geliştirilmesi gerektiğini belirterek, "Aksi halde ne kadar imam hatip okulu açılırsa açılsın insanlar dinden uzaklaşmaya devam eder ve gelecek nesillerimizi kaybederiz" dedi.

BTP Sözcüsü Lütfullah Önder, 2025-2026 eğitim öğretim döneminin sona ermesi dolayısıyla parti genel merkezinde basın toplantısı yaptı.

Önder, eğitim öğretim döneminin, öğretmenlerin haklarını alamadığı, iktidar tarafından muhatap alınmadıkları için seslerini duyurmak üzere açlık grevi yaptığı, tartaklandığı ve gözaltına alındığı; buna karşılık takdir edilen maaş itibarıyla yoksulluk sınırının altında bir ücretle yaşam mücadelesi verdikleri ve geçim derdi altında ezildikleri bir ortamda tamamlandığını söyledi. Önder, şöyle devam etti:

"Böyle bir ortamda Milli Eğitim Bakanımız, imam hatip okullarının sayısını artırmakla övünüyor. 'Dindar nesil yetiştirmek' ile övünüyor. Ancak namaz kılan, oruç tutan, ibadet eden insan sayısı her geçen gün azalıyor. Öte yandan uyuşturucuya müptela olmuş genç sayısı, sanal kumar bataklığına saplanmış genç sayısı ve çetelerin eline düşerek adeta kullanılan, patlamaya hazır bir bomba gibi genç sayısı her geçen gün artıyor. Nasıl dindar nesil yetiştiriyorsunuz?"

Din bir duygudur, eğitim ise insanda adalet duygusunun oluşması, merhamet duygusunun gelişmesi ve empati yeteneğinin kazandırılmasıdır. Bütün bunları kazanmak için yalnızca öğretmek yetmez. Çocuğun bunlara maruz kalması gerekir. Hak edenin hak ettiği için bir makama geldiğini görmesi gerekir. Farklı düşünen birinin hakaret görmeden, mağdur edilmeden hoşgörüyle karşılandığını ve fikirlerini özgürce ifade edebildiğini görmesi gerekir ki empati yeteneği gelişsin. Aynı şekilde, çocuğun ailesine ve yakınlarına devletin merhametle yaklaştığını görmesi ve bunu yaşaması gerekir ki merhamet duygusu gelişsin. Atı alanın Üsküdar'ı geçtiği, herkesin kendi gemisini yüzdürmeye çalıştığı, hiçbir değerin kalmadığı bir ortamda bu gençlerde ne merhamet duygusu, ne adalet duygusu ne de empati yeteneği gelişir, ne inanç oluşur. Çünkü inanç için de rol modele ihtiyaç vardır. İnsanların inançlı kişileri görüp 'ben de böyle olmalıyım' demesi gerekir. Ancak bunun aksi örnekleri görüldüğünde ne kadar imam hatip okulu açılırsa açılsın insanlar dinden uzaklaşmaya devam eder ve gelecek nesillerimizi kaybederiz."

Kaynak: ANKA