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Btp Genel Başkanı Baş: NATO Zirvesi Öncesi Rusya'nın Tahrik Edilmesi Dikkat Çekici

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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Moskova'ya düzenlenen saldırının ABD-İran savaşını bitiren imzaların atıldığı gün gerçekleştiğini ve Temmuz başındaki NATO zirvesi öncesi Rusya'nın tahrik edilmesinin dikkat çekici olduğunu belirtti.

(ANKARA)- Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Moskova'ya düzenlenen saldırıya ilişkin, "ABD- İran savaşını bitiren imzaların atıldığı gün Rusya'nın başkenti Moskova Ukrayna tarafından hedef alındı. Temmuz başında Ankara'da NATO zirvesi var. Bu zirve öncesi Rusya'nın tahrik edilmesi dikkat çekici" dedi.

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş, Rusya'nın başkenti Moskova'ya yönelik saldırıya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Baş, şu ifadelere yer verdi:

"ABD– İran savaşını bitiren imzaların atıldığı gün Rusya'nın başkenti Moskova Ukrayna tarafından  hedef alındı. Dronelerle düzenlenen saldırılarda 16 kişi yaralandı. Bu saldırılarda Kremlin'e yakın bir mesafedeki petrol rafinerisinin de vurulduğu açıklandı. Bu saldırı, Ukrayna'nın Rusya'ya gerçekleştirdiği en cüretkar saldırı niteliğinde. Şimdi gözler Rusya'da. Putin'in nasıl bir karşılık vereceği merak ediliyor. Amaç, Rusya'yı masaya oturmaya zorlamak mı, yoksa daha da tahrik ederek savaşı büyütmek mi? Acaba dikkatleri İran hezimetinden kaçırarak Rusya-Ukrayna savaşına çekmek mi istiyorlar? Bu soruların cevapları mühim."

Zamanlama açısından manidar bir saldırı. Temmuz başında Ankara'da NATO zirvesi var. Bu zirve öncesi Rusya'nın tahrik edilmesi dikkat çekici. Rusya karşıtı bir oluşum olan NATO'nun liderleri Ankara'da bir araya gelecek. Bu zirvede yeni bir küresel sistemin inşası yönünde adımlar atılacağı iddia ediliyor. Bölgemizde yine kritik bir mesele ve yine bizi doğrudan ilgilendiren bir durum! Bizim tavrımız net; bizim için mühim olan Türkiye'mizin ulusal çıkarlarıdır. Türkiye'nin çıkarı da barıştan geçmektedir."

Kaynak: ANKA
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