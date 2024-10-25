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BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Türkiye'yi Paramparça Ediyorlar

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Bağımsız Türkiye Partisi Genel Başkanı Hüseyin Baş, Türkiye'deki eşitsizlikleri ve siyasi durumu eleştirerek, geçmişteki Sevr anlaşmasına atıfta bulundu. Baş, günümüzdeki siyasi iradelerin Türkiye'yi bölme çabalarını kınadı ve eşitlik vaatlerinin imtiyazlara dönüştüğünü belirtti.

(ANKARA) -Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, "Sevr'i savaşarak dayatıp, imzalatamayan, kabullendiremeyen iradeler bugün oturdular masa başında Türkiye'yi paramparça ediyorlar. Türk siyaseti de buna alet oluyor" dedi.

BTP lideri Hüseyin Baş, Türkiye gündemini değerlendirdi. Baş, şunları söyledi:

"Herkes bir eşitlik vaat ediyor. Bakıyorsun herkes anayasada eşit, yasada eşit, ticarette eşit, eğitimde eşit, hukukta eşit, adalette eşit. Hani adaletsizlik vardı ülkede de Kürt'e var da Türk'e yok mu? Burada verilmek istenen şey aslında eşitlik değil, hani 'El artırıyorum' diyorsun ya, imtiyaz vermek için el artırıyorsun. Herkesin eşit olduğu ortamda bir eşitlik vaat ediyorsan sen aslında imtiyaz vaat ediyorsun. Etnik unsurlar arasında eşitsizlik yok. Eğitimde eşitsizlik var, hukukta, adalette eşitsizlik var, gelirde eşitsizlik var, gelir dağılımında eşitsizlik var, sokakta eşitsizlik var, siyasette eşitsizlik var, medyada eşitsizlik var, sizin yönettiğiniz bütün alanlarda eşitsizlik var, yoksa hiçbir vatandaşın birbiri arasında eşitsizliği yok. Kalkıp da birbirine eşitlik vereceksen buralardan vereceksin kafana göre de devletin toprağını imtiyazlandırıp başkasına peşkeş çekemezsin. Sen federatif yapıya geçeceksin federasyon olacaksın, imtiyazlar elde edeceksin. O zaman yarın Laz'ı da, 'Ben de eşitlik istiyorum' diyecek, Çerkez'i de 'Ben de eşitlik istiyorum diyecek', bilmem kim 'Ben de eşitlik istiyorum' diyecek, hepsine de birer federasyon verelim. Sevr'i savaşarak dayatıp, imzalatamayan, kabullendiremeyen iradeler bugün oturdular masa başında Türkiye'yi paramparça ediyorlar. Türk siyaseti de buna alet oluyor"

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Türkiye'yi Paramparça Ediyorlar
Kaynak: ANKA / Güncel

Türkiye Partisi Hüseyin Baş Politika 3-sayfa Türkiye Güncel Hukuk

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