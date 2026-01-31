Haberler

Btk Denetim Süreçlerinde Dijital Dönüşüm

(ANKARA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, yayımlanan yönetmelik değişikliğiyle BTK'nın denetim süreçlerinin uzaktan ve çevrim içi yöntemlerle yürütülebileceğini açıkladı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, bilgi teknolojileri ve iletişim sektöründeki denetim süreçlerine ilişkin yeni bir düzenlemenin yürürlüğe girdiğini duyurdu. Sayan, yapılan yönetmelik değişikliğiyle Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumunun (BTK) denetim mekanizmalarının çağın gerekliliklerine uygun şekilde modernize edildiğini belirtti.

Yeni düzenleme kapsamında, denetimlerin teknolojik araçlar ve bilgi teknolojileri kullanılarak uzaktan gerçekleştirilebilmesine imkan tanındı. Ayrıca sektörel denetimlerin yanında, anlık ve çevrim içi izleme yöntemleriyle proaktif bir denetim modelinin benimsendiği ifade edildi.

Düzenlemeyle birlikte kamu düzeni ve tüketici haklarının korunmasına yönelik idari tedbirlerin kapsamının da netleştirildiği kaydedildi. Sayan, dijitalleşen dünyaya uyum sağlamak amacıyla denetim standartlarının üst seviyeye çıkarılmasının hedeflendiğini vurguladı.

Kaynak: ANKA / Güncel
