BŞEÜ yeni öğrenciler için oryantasyon eğitimlerini 5-9 Ekim'de sürdürecek

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) akademik yıla yeni başlayan öğrencilerin üniversite yaşamına uyum sağlamalarını desteklemek amacıyla "Oryantasyon Eğitim Programı" başlatıldı.

BŞEÜ'den yapılan açıklamada, Prof. Dr. Azmi Özcan Kütüphanesi'nde, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Yardımcısı Fakrullah Tohumcu, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Sezer Kuyucu, akademik ve idari personel ile öğrencilerin katılımıyla gerçekleştirilen eğitimde, üniversite yaşamına uyum sağlamanın önemi ile eğitim sürecinde yararlanabilecekleri akademik, idari, sosyal ve kültürel imkanlar anlatıldığı kaydedildi.

Program kapsamında Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Başkanlığı, Sağlık Bilimleri Fakültesi, İş Sağlığı ve Güvenliği Koordinatörlüğü, Açık ve Uzaktan Öğrenme Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM), Sürekli Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (SEM), Engelli Öğrenci Birim Koordinatörlüğü, Kariyer Merkezi Koordinatörlüğü (BİKAM), Beden Eğitimi ve Spor Bölüm Başkanlığı ve Afet Risk Yönetimi Koordinasyon Birimi tarafından öğrencilere yönelik bilgilendirme sunumlarının gerçekleştirildiği belirtilen açıklamada, öğrenci hizmetleri, kütüphane ve dijital öğrenme olanakları, kariyer planlama, sosyal ve kültürel faaliyetler, öğrenci kulüpleri, güvenli kampüs yaşamı, erişilebilirlik hizmetleri ve afet farkındalığı gibi başlıklarda öğrencilerin üniversite yaşamlarını destekleyecek bilgilerin paylaşıldığı ifade edildi.

Açıklamada, oryantasyon eğitimlerinin merkez ve ilçe kampüslerinde 5-9 Ekim tarihlerinde devam edeceği bildirildi.

Kaynak: AA