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BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi akademik kurulunda Q1 ve Q2 çalışmaları ele alındı

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BŞEÜ Sağlık Bilimleri Fakültesi'nde akademik kurul toplantısında Q1 ve Q2 dergilerindeki çalışmalar ele alındı. Rektör Kaplancıklı, Q1 ve Q2 çalışmalarının bilimsel kapasiteye katkı sağladığını belirtti; kurulda eğitim, altyapı ve öğrenci faaliyetleri değerlendirildi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Sağlık Bilimleri Fakültesinde Akademik Kurul Toplantısı gerçekleştirildi.

BŞEÜ Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Sağlık Bilimleri Fakültesi Salonu'ndaki toplantıda akademisyenlerin Q1 ve Q2 kategorisinde yer alan uluslararası bilimsel dergilerde yayımlanan çalışmalarına değindi.

Dünyanın bilimsel dergilerinde yayımlanan nitelikli akademik çıktıların fakültenin bilimsel araştırma kapasitesinin gelişimine ve üniversitenin akademik üretim gücüne önemli katkı sağladığını belirten Kaplancıklı, yeni eğitim öğretim döneminin verimli ve başarılı geçmesi temennisinde bulundu.

Kurulda, akademik döneme ilişkin hedef ve önceliklerin yanı sıra eğitim öğretim faaliyetlerinin geliştirilmesi, akademik ve bilimsel çalışmaların güçlendirilmesi, fiziki altyapının iyileştirilmesi ve öğrenci faaliyetlerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar değerlendirildi.

Toplantıda, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Nazile Ural ve Prof. Dr. Murat Yurdakul, Genel Sekreter Muhammet Büyük ile Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Çağlayan Açıkgöz ve akademisyenler yer aldı.

Kaynak: AA
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