BŞEÜ Rektörü Kaplancıklı, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Rektörü Prof. Dr. Zafer Asım Kaplancıklı, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Prof. Dr. Kaplancıklı, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Kaplancıklı, "Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde ise Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" fotoğraflarını seçti.'

"Haber" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Zulüm devam ediyor" ve "Spor'da Muhammed Enes Yıldırım'ın "Yıldızlar sahnede" fotoğraflarına oy veren Kaplancıklı, "Doğal Yaşam ve Çevre'de Özgün Tiran'ın "Yeşilin Sonu", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt Kuzusu" karelerini tercih etti.

Kaplancıklı, birbirinden güzel fotoğraf karelerini seçerken heyecan duyduğunu belirterek, "Hepsi birbirinden güzeldi. Biz, güzeller içinde bir adım öne çıkanları seçmeye çalıştık. Diğerlerini de haksızlık etmeyeyim, inanın her bir kare güzeldi. Umarım hak edene ödül gider. Biz de her yıl oylamaya katıldığımız için mutluyuz." dedi.

Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.