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BŞEÜ Kalite Koordinatörlüğü, komisyon başkan ve raportörlerine kalite eğitimi verdi

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BŞEÜ Kalite Koordinatörlüğü, Birim Kalite Komisyonu Başkanları ile Raportörlerine kurumsal kalite güvencesi eğitimi verdi. Eğitimle kalite süreçlerinin birim düzeyinde etkin uygulanması ve sürekli iyileştirme kültürünün yaygınlaştırılması hedeflendi.

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) Kalite Koordinatörlüğü, "Kurumsal kalite güvencesi eğitimi" gerçekleştirdi.

Üniversiteden yapılan açıklamada, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Salonu'nda, Kalite Koordinatörü Doç. Dr. Aysun Acun ve öğretim görevlisi Saide Allahverdi tarafından kalite güvencesi sisteminin etkinliğinin artırılması ve süreçlerinin bütüncül, sistematik ve sürdürülebilir bir anlayışla yürütülmesine katkı sağlamak amacıyla Birim Kalite Komisyonu Başkanları ile Raportörlerine eğitim verildiği kaydedildi.

Kalite güvencesi süreçlerinin birim düzeyinde etkin biçimde uygulanmasına yönelik temel hususların ele alındığı eğitimde, Acun'un kalite güvencesi sisteminin yükseköğretim kurumları açısından önemini, Birim Kalite Komisyonlarının kalite güvencesi sistemi içerisindeki rol ve sorumluluklarını ve kalite süreçlerinin kurumsal gelişim ve sürekli iyileştirme çalışmalarına katkısını değerlendirdiği ifade edildi.

Açıklamada, gerçekleştirilen eğitim programı ile Birim Kalite Komisyonlarının kalite güvencesi süreçlerindeki rol ve sorumluluklarının güçlendirilmesi, üniversite genelinde ortak bir kalite anlayışının geliştirilmesi ve sürekli iyileştirme kültürünün kurumsal düzeyde yaygınlaştırılması hedeflendiği belirtildi.

Kaynak: AA
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