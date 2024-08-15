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Brüksel'in Grand Place Meydanı'nda Çiçek Halısı

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Belçika'nın başkenti Brüksel'in tarihi Grand Place Meydanı'na çiçeklerden yapılan halı döşendi. Yaklaşık 650 bin dalya çiçeği kullanılarak oluşturulan 1680 metrekarelik halı, turistlerin ilgi odağı oldu.

Belçika'nın başkenti Brüksel'in tarihi Grand Place Meydanı'na çiçeklerden yapılan halı döşendi.

Brüksel'in UNESCO Dünya Miras Listesi'ndeki Grand Place Meydanı, dalya çiçekleriyle donatılan dev halıya 23'üncü kez ev sahipliği yapıyor.

Yaklaşık 650 bin dalya çiçeği, çimen ve ağaç kabuğu kullanılarak oluşturulan 1680 metrekarelik halı, sokak sanatçısı Oceane Cornille tarafından tasarlandı. Turistlerin ilgi odağı olan 70 metre uzunluğunda ve 24 metre genişliğindeki halı, 100 gönüllü tarafından yaklaşık 6 saatte tamamlandı.

Organizatörlere göre "çifte devrim" ana fikriyle tasarlanan halı, daha genç ve çeşitli bir kitlenin ilgisini çekmeyi ve etkinliğin yapısını da kökten değiştirmeyi amaçlıyor. Bu amaçla bu yıl halının yapımında ilk kez meşhur Belçika begonyası yerine dalya çiçeği kullanıldı.

Etkinliğin organizatörü Koen Vondenbush, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bu yıl halının sokak sanatçısı tarafından tasarlandığını ifade ederek etkinliğin olağanüstü olacağını söyledi.

Brüksel'in merkezindeki tarihi meydanda bulunan çiçek halı, 18 Ağustos'a kadar görülebilecek.

Grand Place Meydanı'nda ilk olarak 1971'de başlatılan ve 1986'dan itibaren her iki yılda bir düzenlenen çiçek halı etkinliği için bugüne kadar ağırlıklı olarak Belçika'nın Gent kentinde yetiştirilen begonyalar kullanıldı.

Brüksel'in tarihi meydanındaki çiçek halı, 2014'te, Türklerin Belçika'ya göçünün 50'nci yılı anısına Türk halısı motifleriyle hazırlanmıştı.

Kaynak: AA / Güncel

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