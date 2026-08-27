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Brüksel'den Kopenhag ve Malmö'ye Gece Treni 2028'de Başlıyor

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Belçika'nın başkenti Brüksel ile Danimarka'nın başkenti Kopenhag ve İsveç'in Malmö kenti arasında doğrudan gece treni seferlerinin Nisan 2028'de başlatılması planlanıyor.

Belçika'nın başkenti Brüksel ile Danimarka'nın başkenti Kopenhag ve İsveç'in Malmö kenti arasında doğrudan gece treni seferlerinin Nisan 2028'de başlatılması planlanıyor.

Gece treni işletmecisi European Sleeper'dan yapılan açıklamaya göre şirket, Alman demir yolu işletmecisi RDC ile Brüksel-Kopenhag-Malmö hattının hayata geçirilmesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Brüksel'den hareket edecek trenin Anvers, Rotterdam, Lahey ve Amsterdam üzerinden Kopenhag'a, ardından İsveç'in Malmö kentine ulaşması öngörülüyor.

Planlamaya göre trenler Brüksel ve Malmö'den haftada 3 kez, yaklaşık saat 19.00'da hareket edecek ve ertesi gün saat 10.00 civarında son durağa ulaşacak.

Yeni hattın Nisan 2028'de hizmete alınması hedefleniyor.

European Sleeper halihazırda Brüksel'den Prag ve Milano yönüne gece trenleri işletiyor. Brüksel-Prag hattındaki trenler Hollanda ve Almanya üzerinden Çekya'ya ulaşıyor.

Brüksel'den trenle Avrupa'nın birçok kentine doğrudan ulaşım

Avrupa'nın başkenti konumundaki Brüksel, kıtanın önemli uluslararası demir yolu merkezlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Eurostar'ın doğrudan hızlı tren seferleriyle Brüksel'den Fransa'nın başkenti Paris'e, İngiltere'nin başkenti Londra'ya, Hollanda'da Rotterdam ve Amsterdam'a, Almanya'da Aachen, Köln, Düsseldorf, Duisburg, Essen ve Dortmund yönüne seyahat edilebiliyor.

European Sleeper'ın gece trenleri ise Brüksel'i Berlin ve Dresden üzerinden Çekya'nın başkenti Prag'a bağlıyor. Şirketin Brüksel-Milano hattında da gece treni seferleri bulunuyor.

Planlanan Kopenhag-Malmö hattının açılmasıyla Brüksel'in doğrudan gece treni ağı ilk kez Danimarka ve İsveç'e kadar uzanmış olacak.

Kaynak: AA
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