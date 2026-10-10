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Brüksel'de protesto sonrası 17'si çocuk 21 kişi savcılığa sevk edildi

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Brüksel Savcılığı, dünkü şiddet olayları sonrası 17'si çocuk 21 kişinin savcılığa sevk edildiğini ve ifadelerinin alınacağını bildirdi. Soruşturma için 3 ilave yargı mensubu görevlendirildi; yetkililer olaylara karşı kararlı ve sistematik cezai işlem yürütüleceğini vurguladı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de dün federal hükümetin ekonomi ve sosyal politikalarına karşı düzenlenen gösteriler sırasında yaşanan şiddet olaylarının ardından 17'si çocuk 21 kişinin savcılığa sevk edildiği bildirildi.

Brüksel Savcılığından yapılan açıklamada, olaylar sonrasında gözaltına alınanlar arasında "kundaklama, güvenlik güçlerine silahla direnme, şiddet, kamu malına zarar verme, silah taşıma ve tehdit" suçlarından şüphelenilen kişilerin bulunduğu belirtildi.

Savcılığa sevk edilen 17 çocuk ve 4 yetişkinin gün boyunca ifadelerinin alınacağı, soruşturma kapsamında bugün 3 ilave yargı mensubunun görevlendirildiği kaydedildi.

Açıklamada, ifade özgürlüğünün hukuk devletinin temel unsurlarından biri olduğuna, başkalarına ve kamusal alanlara saygının da aynı şekilde önem taşıdığına işaret edilerek, dün yaşanan olaylara karşı kararlı ve sistematik cezai işlem yürütüleceği vurgulandı.

Sendika yürüyüşü sırasında şiddet olayları yaşandı

Dün sendikaların çağrısıyla düzenlenen protestolarda, hükümetin bütçe görüşmeleri kapsamında gündeme gelen kemer sıkma önlemleri, vergi artışları ve çalışma koşullarına yönelik düzenlemelere tepki gösterilmişti.

Gösteriler sırasında siyah kıyafetli ve yüzlerini gizleyen bazı gruplar, polise kaldırım taşları, cam şişeler ve havai fişekler fırlatmış, güvenlik güçleri tazyikli su ve göz yaşartıcı gazla müdahale etmişti.

Olaylarda otobüsler ile polis ve itfaiye araçları zarar görmüştü. Paylaşımlı otomobiller, bisikletler ve elektrikli skuterler de tahrip edilmiş veya barikat kurulmasında kullanılmıştı.

Gösteri öncesinde ve sonrasında yapılan kontrollerde molotofkokteyli, benzin, havai fişekler, bıçak ve çekiç gibi tehlikeli malzemeler ele geçirilmişti.

Dün akşam gösterilerin sonunda yaklaşık 80 kişi kamu düzenini bozdukları gerekçesiyle gözaltına alınmış, 30 kişi hakkında adli soruşturma başlatılmıştı.

Grev ve gösteriler nedeniyle başkentte toplu ulaşım, belediye hizmetleri ve çöp toplama çalışmalarında da aksamalar yaşanmıştı.

Kaynak: AA
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