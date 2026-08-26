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Brüksel'de Kapsamlı Yol Güvenliği Operasyonu

Brüksel'de Kapsamlı Yol Güvenliği Operasyonu
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Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan başkenti Brüksel'de polis tarafından geniş çaplı yol güvenliği operasyonu gerçekleştirildi.

Belçika'nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya ev sahipliği yapan başkenti Brüksel'de polis tarafından geniş çaplı yol güvenliği operasyonu gerçekleştirildi.

Montgomery Polis Bölgesi ile Brüksel Bölge Polis Akademisi işbirliğinde düzenlenen operasyona çeşitli polis birimleri katıldı.

Operasyon kapsamında sürücülere yönelik alkol ve uyuşturucu kontrolleri ile düzensiz göçmenlerin tespitine yönelik de denetimler yapıldı.

Polis ekipleri ayrıca araç ve sürücü belgeleri ile trafik kurallarına uyulup uyulmadığını kontrol etti.

Kaynak: AA
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