Brüksel'de Gazze İçin Gösteri ve Açlık Grevi

Brüksel'deki Avrupa Parlamentosu (AP) önünde, 16 Haziran'da bir kilisede açlık grevi başlatacak grup ve Avrupa Birliği (AB) kurumlarından çalışanlar, Gazze'deki soykırımın durdurulması talebiyle gösteri düzenledi.

AB'nin çeşitli kurumlarında çalışan personel, her perşembe AB Komisyonu önünde yaptığı eylemi, bu kez Beguinage Kilisesi'nde açlık grevi başlatacak grupla birlikte AP önündeki Lüksemburg Meydanı'nda gerçekleştirdi.

Göstericilerden bir grup, İsrail askerlerini sembolize ederken, diğerleri mahkum kıyafetleriyle, elleri zincirli şekilde diz çöktü.

Bu sırada Filistinlilerin tutulduğu cezaevlerinden temsili görsellerin basıldığı pankartlar açıldı.

Gösteride, "Soykırımı durdurun", "İsrail işgalini durdurun", "Dokunulmazlığı kaldırın", "Şiddete başvuran yerleşimcileri cezalandırın", "İsrail'e yaptırım uygulayın" sloganları atıldı.

İsrail tarafından tutulan AP milletvekili Rima Hassan'ın serbest bırakılması istendi

Göstericiler aynı zamanda Gazze'ye insani yardım taşıyan ancak İsrail tarafından uluslararası sularda alıkoyulan "Madleen" gemisinde bulunan AP'nin Filistin asıllı Fransız milletvekili Rima Hassan'ın serbest bırakılması için de sloganlar attı.

AB'nin sessizliğini eleştirdi

Filistin asıllı İsrail milletvekili Aida Touma-Suleiman da eyleme destek verdi.

Touma-Suleiman, "Soykırıma, açlığa, işgale ve apartheide karşı ve Filistinlilere özgürlük için sesini yükseltenlere teşekkür ediyorum." dedi.

AB yönetimini "ikiyüzlü" olarak niteleyen Touma-Suleiman, "Harekete geçmek için daha neye ihtiyaç duyuyorlar?" sorusunu yöneltti.

16 Haziran'da Beguinage Kilisesi'nde açlık grevi

Brüksel Beguinage Kilisesi Papazı Daniel Alliet de 16 Haziran'da 5 günlüğüne açlık grevi başlatacaklarını duyurarak, herkesi eyleme katılmaya davet etti.

Eyleme, AP milletvekillerinden Marc Botenga, Danilo Della-Valle, Lynn Boylan da destek verdi.