Brüksel'de "Filistin için Avrupa yürüyüşü" düzenlendi

Bir kısmı Avrupa ülkelerinden gelen on binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına karşı Filistinlilere destek için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı.

Bir kısmı Avrupa ülkelerinden gelen on binlerce kişi, İsrail'in saldırılarına karşı Filistinlilere destek için Belçika'nın başkenti Brüksel'de toplandı.

Brüksel'deki kuzey tren istasyonunda toplanan on binlerce kişi, buradan güney tren istasyonuna kadar yaklaşık 5 kilometrelik mesafede "Filistin için Avrupa yürüyüşü" adıyla gösteri düzenledi. Polis, gösteriye 21 bin kişinin, gösterinin organizatörleri de 45 bin kişinin katıldığını bildirdi.

Avrupa'da faaliyet gösteren 40'tan fazla sivil toplum örgütü, sendika ve yardım kuruluşunun düzenlediği, Brüksel'de son yılların en kalabalık gösterilerinden biri olan yürüyüşte, " Filistin'e özgürlük", "Katil İsrail", "Acil ateşkes" şeklinde sloganlar atıldı.

Göstericiler, Avrupa ülkelerinden İsrail'e boykot uygulamasını, silah satışını kesmesini talep etti ve İsrail'i Filistinlilere soykırım uygulamakla suçladı.

Sırtındaki 1 yaşındaki çocuğuyla gösteriye katıldı

Gösteriye, sırtında taşıdığı 1 yaşındaki kızıyla katılanlardan soyadını vermek istemeyen Nathan isimli Belçikalı, AA muhabirine, yürüyüşün 1. Dünya Savaşı'nın bitişini temsil eden 11 Kasım'da düzenlendiğini hatırlatarak, barış için gösteriye katıldığını söyledi.

Nathan, İsrail'in Gazze'ye saldırıları hakkında "Bence bu terörizm. Bu etnik temizlik, bu soykırım. Bu tamamen korkunç." dedi.

İsrail'in uluslararası hukuka uymasını ve acilen ateşkes istediklerini belirten Nathan, "Ayrım gözetmeksizin bombalarsanız, mülteci kamplarına 1000 kiloluk bombalar atıyorsanız ve bunu sözüm ona teröristleri öldürmek için yaptığınızı söylüyorsanız ama 300 kişiyi öldürüyorsanız bu deliliktir. Acilen ateşkes olmalı." ifadesini kullandı.

Nathan, gösteriye çocuğuyla gelmesinin nedenini anlatırken, "Çocuklarımın da bunun parçası olmasını istedim. Dayanışma göstermek önemli. Gazze'de 4 bin çocuk öldürüldü. O yüzden çocuklarım da bu dayanışmanın parçası olmalı." değerlendirmesinde bulundu.

"Daha kaç kişi ölmeli"

İtalya'da doğup büyüyen Eritre asıllı Mara adlı gösterici de "Bugün buradayım çünkü meşru müdafaa düşüncesini öne sürerek, bu kadar çılgınca büyüklükte bir güç kullanmak ve aktif şekilde soykırım uygulamak doğru değil. Bu meşru müdafaa değil, bu katliam. Kimse masum insanların katledilmesini normal karşılamamalı." diye konuştu.

Hamas'ın elindeki İsrailli rehinelerin durumunu anladığını belirten Mara, "Neden İsrailli rehinelerin üzerine de bomba atıyorsunuz. Bu kesinlikle Hamas'ı hedef almak değil, bu yıkım ve işgal için yapılıyor." dedi.

Acil ateşkes istediklerini vurgulayan Mara, "Biz hemen ateşkes istiyoruz. İnsani ara değil, 'konuşalım' demelerini değil. Hemen masum insanların üzerine ateş etmeyi ve onları öldürmeyi kesin. Daha kaç kişi ölmeli artık yeter." ifadesini kullandı.

"Her can eşittir"

Belçika vatandaşı Cemal Ekber, barışı savunduğu için gösteriye geldiğinin altını çizerek, "Ben Yahudilere veya bir başkasına karşı değilim. Ben barış istiyorum." dedi.

Avrupa ülkelerinin, ABD'nin peşine takılarak işgalleri desteklediğini belirten Ekber, söz konusu ülkelerden bunu bırakmalarını istedi.

Ekber, İsrail hükümetine "Durun ve insanlarla konuşmayı deneyin. Filistin, özgür olmalı. Onların hükümet kurmalarına ve olması gerektiği gibi insan olarak varlık göstermelerine izin verin. Her can eşittir." diye seslendi.

"Dünya sessiz kalmamalı"

Belçika'da yaşayan Türk asıllı avukat Vahide Gül de şunları söyledi:

"Dünya sessiz kalmamalı. Gazze'deki katliam, dünyanın gözünün önünde oluyor ve kimsenin sesi çıkmıyor. 4 saatlik mola ile Gazze'de hayat kurtulmayacak. Dünyadaki bütün liderlere sesleniyorum; eğer dinlerlerse tabii. Bunca insan buraya toplandık. 'Artık yeter' diyoruz."