Brüksel'de barınacak yeri olmayanlara verilen sağlık hizmeti durdurulacak

Brüksel'deki düzensiz göçmenler ve evsizler için sağlık hizmeti sunan merkez, finansal yetersizlikler nedeniyle bireysel tıbbi muayeneleri durdurdu. Bu durum, belirsiz bir barınma krizi yaşayan kötü koşullardaki insanların sağlık hizmetlerine erişimini zorlaştıracak.

Brüksel'de düzensiz göçmenlere ve evsizlere sağlık hizmeti sunan merkezde bireysel tıbbi muayenelerin finansal zorluklar nedeniyle durdurulacağı bildirildi.

AA muhabirinin sivil toplum kuruluşu Hub Humanitaire yetkilisinden aldığı bilgiye göre, düzensiz göçmenlere ve evsizlere verilen sağlık hizmetinin finansman yetersizliği nedeniyle 31 Mart itibarıyla sona erdirilmesine karar verildi.

Hub Humanitaire'e başvuran birçok kişinin acil barınma merkezlerine yönlendirilmesi gerekecek ancak bu merkezler de genellikle dolu olduğu için barınma imkanı bulunmayan kişiler için sağlık hizmetlerine erişim zorlaşacak.

Belçika'daki barınma krizi

Belçika'da hem evsizlere hem de sığınma başvurusu yapmak isteyenlere barınacak yer bulunmamasıyla ilgili uzun süredir kriz yaşanıyor.

Hükümet, kabul merkezlerinin kapasitelerinin dolmasını gerekçe göstererek yükümlülüğünü yerine getirmiyor.

Belçika devletinin sağlık, gıda ve hijyen desteğinden de mahrum bu kişiler, gündüzleri kendilerine gönüllü bakım hizmeti veren "Hub Humanitaire" isimli merkeze giderek STK'lerin imkanları dahilinde dağıttıkları yemekleri yemek, banyo yapmak ve doktora görünmek için sıraya giriyor.

Kararın, Brüksel'de sayıları 10 bini bulan düzensiz göçmenler ve evsizler için barınmaya erişim konusundaki tartışmaları yeniden gündeme taşıması bekleniyor.

Kaynak: AA / Selen Valente Rasquinho
