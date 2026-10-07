Brüksel'de 11 okulda öğrenci ve öğretmenler bütçe kesintilerini protesto ediyor

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Belçika'nın başkenti Brüksel'de Fransızca eğitim veren 11 okulda öğrenciler ve öğretmenler, eğitim alanındaki bütçe kesintileri ve reformlara karşı grev ve protesto düzenledi.

Ulusal basına göre, Brüksel'de öğrenciler ve öğretmenler sabah saatlerinde çeşitli okulların girişlerinde toplanarak eğitim politikalarına tepki gösterdi.

Protestoları organize eden "Mars Attacks" oluşumunun koordinatörü Sebastien Demarche, başkentte eylemlerin 11 okula yayıldığını belirtti.

Ixelles belediyesindeki Athenee Charles Janssens Okulunun girişi, 5 Ekim'den bu yana öğrenciler tarafından kapalı tutuluyor. Kamu Hizmetleri Genel Sendikasına (CGSP) göre, okul yönetiminin öğrencilerle görüşmesine imkan sağlamak amacıyla bugün de dersler askıya alındı.

Öğrenci ve öğretmenlerin eylemlerini 9 Ekim Cuma günü yapılması planlanan ülke çapındaki greve kadar sürdürmesi bekleniyor.

Bakanın öğrenci heyetiyle görüşmesi bekleniyor

Mars Attacks oluşumu, öğrenci ve öğretmenlere bugün yerel saatle 14.00'te Fransız Topluluğu Parlamentosu önünde toplanmaları çağrısı yaptı. Parlamentoda, Valonya- Brüksel Federasyonu hükümeti Başbakan Yardımcısı ve Eğitim Bakanı Valerie Glatigny'nin öğretmen maaşlarına ilişkin düzenlemeler hakkında soruları yanıtlaması bekleniyor.

Ayrıca saat 14.00'te Brüksel Merkez Tren İstasyonu'nda öğrencilerin bir araya gelmesinin planlandığı, Glatigny'nin ise saat 17.30'da bir öğrenci heyetini kabul edeceği belirtildi.

Belçika'nın Fransızca eğitim sistemindeki öğrenci ve öğretmenler, yıl başından bu yana eğitim alanındaki tasarruf önlemlerine karşı protestolar düzenliyor.

Liege'deki protestolarda 27 kişi tutuklandı

Fransa'daki öğrenci protestolarının 1 Ekim'de Belçika'ya yayılmasının ardından Liege'deki gösterilerde olaylar yaşanmış, kentte çok sayıda ortaöğretim kurumu güvenlik gerekçesiyle 2 Ekim'de kapatılmıştı.

Liege ve bazı kentlerde düzenlenen eylemlerde çeşitli gruplar barikat kurmuş ve çöp konteynerlerini ateşe vermişti. Bazı gençlerin okullara zorla girmeye çalıştığı olaylarda okul binalarına cisimler atılmış, iş yerleri zarar görmüştü.

Liege polisi, ekim başından bu yana düzenlenen protestolarda 107 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 27'sinin tutuklandığını bildirmişti.

Kaynak: AA