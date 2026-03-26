Almanya'da dini cemaat temsilcileri doğa için buluştu

Almanya'nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki İslam Toplumu Milli Görüş (IGMG) Teşkilatına bağlı Brühl Camisi, ülke genelinde düzenlenen "Ağaçlar İçin 5 Hafta" aksiyonunun açılış programına ev sahipliği yaptı.

Abrahamisches Forum öncülüğünde, Brühl Camisi işbirliğiyle gerçekleştirilen organizasyonla toplumsal sorumluluk ve sürdürülebilirlik alanında öncü bir rol üstlenmenin amaçlandığı belirtildi.

Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi (KRM) Sözcüsü ve IGMG Genel Sekreteri Ali Mete, burada yaptığı konuşmada, KRM'nin 2013 yılında Açık Cami Günü'nün temasını çevrenin korunması olarak belirlediğini hatırlatarak, çevre bilincinin ve doğaya saygılı olmanın Müslüman kimliğinin bir parçası olduğunu ifade etti.

Çevrenin korunması için daha fazla eğitim ve farkındalık çalışmalarına ihtiyaç olduğunu belirten Mete, doğanın korunması için daha fazla işbirliği yapılması gerektiğinin altını çizdi.

Farklı dinlerin temsilcilerinin katıldığı programda, çevreye dair ortak bir bilinç ve sorumluluk mesajı verilerek, sembolik fidan dikimi gerçekleştirildi.

"Ağaçlar İçin 5 Hafta" aksiyonu, her yıl 21 Mart Uluslararası Orman Günü ile 25 Nisan Uluslararası Ağaç Günü tarihleri arasında düzenleniyor."

Bu kapsamda Almanya genelinde ve uluslararası düzeyde gerçekleştirilen etkinliklerle, ağaçların ekolojik denge, iklim koruması ve toplumsal sorumluluk açısından önemi vurgulanıyor.