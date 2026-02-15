İngiltere'deki British Museum antik Orta Doğu sergilerindeki "Filistin" ifadesini kaldırdı

İngiltere'de dünyanın birçok bölgesinden tartışmalı şekilde getirilen arkeolojik eserlerle oluşturulan "British Museum", antik Orta Doğu'ya ilişkin sergilerinde yer alan bazı harita ve bilgilendirme panolarından "Filistin" ifadesini kaldırdı.

The Telegraph gazetesinde yer alan habere göre, başkent Londra'da dünyanın birçok bölgesinden tartışmalı şekilde getirilen arkeolojik eserlerle oluşturulan arkeoloji müzesinin "Filistin" ifadesini kaldırma kararı, gelen şikayetler üzerine alındı.

Müzede, antik Mısır ve Fenikelilere ilişkin harita ve panolarda, Doğu Akdeniz'in doğu kıyıları "Filistin" olarak etiketlenirken, bazı halklar "Filistin kökenli" şeklinde tanımlanıyordu. Ancak müzeye yapılan başvurularda, söz konusu terimin tarihsel olarak ortaya çıkışından önceki dönemler için kullanılmasının "geriye dönük" ve "yanıltıcı olduğunu" öne süren şikayetler alındı.

Bunun üzerine müze yönetimi, kelimenin tarihsel coğrafi terim olarak "anlamlı olmadığı" değerlendirmesinde bulundu ve "Filistin" ifadesini kaldırma kararı aldı.

Bazı Mısır sergilerinde "Filistin" ifadeleri kaldırıldı ve diğer panolarda da terimin anakronik biçimde yer almaması için düzenlemeler planlandı. Söz konusu değişikliklerin ziyaretçi araştırmalarının ardından ve İngiltere merkezli İsrail yanlısı "İsrail İçin İngiliz Avukatlar (UKLFI)" grubunun dile getirdiği endişeler sonrasında yapıldığı kaydedildi.

Grup, Müze Direktörü Nicholas Cullinan'a gönderdiği mektupta, "Filistin adının binlerce yıl boyunca tüm bölge için geriye dönük biçimde kullanılmasının tarihsel değişimleri sildiği ve süreklilik konusunda yanlış bir izlenim oluşturduğunu" öne sürdü.

"Filistinli" ifadesine kültürel veya etnografik tanımlayıcı olarak yer verildi"

Haberde ayrıca, milattan önce 1700-1500 dönemini kapsayan bir Mısır sergisinde Nil Deltası kökenli Hiksosların "Filistin kökenli" olarak tanımlanmasına da itiraz edildiği ve bu ifadenin daha sonra "Kenan kökenli" şeklinde değiştirildiği belirtildi.

Müze sözcüsü, antik kültürel bölgeleri gösteren haritalarda güney Levant için "Kenan" teriminin uygun olduğunu vurgulayarak, modern sınırları gösteren haritalarda Birleşmiş Milletler (BM) terminolojisinin kullanıldığını ve uygun durumlarda "Filistinli" ifadesinin kültürel veya etnografik tanımlayıcı olarak yer aldığını bildirdi.