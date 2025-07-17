BRICS Medya ve Düşünce Kuruluşları Forumu Rio de Janeiro'da Toplandı

RIO DE JANEİRO, 17 Temmuz (Xinhua) -- Xinhua Haber Ajansı Başkanı Fu Hua, Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde düzenlenen BRICS Medya ve Düşünce Kuruluşları Forumu'nun önde gelen katılımcılarıyla bir araya geldi.

Fu, çarşamba günkü görüşmede forumun ilkinin geçtiğimiz yılın kasım ayında Sao Paulo'da başarıyla gerçekleştirildiğini belirterek, Çin Cumhurbaşkanı Xi Jinping ile Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın foruma kutlama mesajları gönderdiğini hatırlattı.

Xinhua Haber Ajansı'nın Brezilyalı medya kuruluşlarıyla işbirliği yaparak forumu ortaklaşa düzenlediğini ifade eden Fu, söz konusu işbirliğiyle iki ülke liderlerinin kutlama mesajlarındaki ruhu hayata geçirme, varılan önemli mutabakatları uygulamaya koyma, Küresel Güney işbirliğini geliştirme ve BRICS liderler zirvesinin işbirliği kazanımlarını geniş kitlelere duyurmanın amaçlandığını söyledi.

Fu, forumun "daha kapsamlı BRICS işbirliğinin" yüksek kaliteli gelişimini teşvik etmek üzere benzersiz bir medya bilgeliği ve düşünce kuruluşu gücü sağlayacağına olan inancını dile getirdi.

Orta Amerika Parlamentosu Başkanı Carlos Hernandez ve diğer konuklar, Xinhua'nın medya düşünce kuruluşları arasındaki işbirliğini teşvik etmedeki öncü rolüne duydukları takdirlerini dile getirdi. Konuklar, BRICS medya düşünce kuruluşlarının birlik ve işbirliğini daha da güçlendirmesi ve böylelikle uluslararası toplumun Küresel Güney'in sesini daha net duyabilmesi temennisini dile getirdi.