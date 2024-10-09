Brezilya Yüksek Mahkemesi, X'e yeniden erişim izni verdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi, sosyal medya platformu X'in (eski adıyla Twitter) ülkedeki erişim engelinin kaldırılacağını duyurdu. Mahkemenin resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamaya göre, X platformu mahkemenin taleplerini yerine getirdi.

Bu gelişmeyle birlikte, 31 Ağustos'tan beri erişime kapalı olan X platformu, Brezilyalı kullanıcılar tarafından yeniden kullanılabilecek.

Erişim Engelinin Geçmişi:

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro hakkında yürütülen "darbe girişimi" soruşturması kapsamında X'ten bazı kullanıcılar hakkında bilgi talep etmiş ve bazı hesapların engellenmesini istemişti. X'in bu talebi reddetmesi üzerine mahkeme, şirkete ülkede yasal temsilci ataması için 24 saat süre vermişti. Bu süre içinde temsilci atanmaması ve para cezalarının ödenmemesi üzerine 31 Ağustos'ta erişim engeli getirilmişti.

X'in sahibi Elon Musk, bu karara sert tepki göstererek, "İfade özgürlüğü, demokrasinin temel taşıdır ve Brezilya'daki seçilmeyen sözde yargıç, bunu siyasi nedenlerden dolayı yok ediyor." demişti.

Bu son gelişme, Brezilya'da sosyal medya platformları ile hükümet arasındaki gerginliğin şimdilik sona erdiğini gösteriyor. Ancak ifade özgürlüğü ve internet düzenlemeleri konusundaki tartışmaların devam etmesi bekleniyor.