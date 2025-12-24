Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun ameliyat için hapisten çıkmasına izin verdi

Brezilya Yüksek Mahkemesi, eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ameliyat olmak üzere yarın geçici olarak hapishaneden çıkarılıp hastaneye nakledilmesine izin verdi.

BBC'nin mahkeme kayıtlarına dayandırdığı haberine göre, davaya bakan Yüksek Mahkeme Yargıcı Alexandre de Moraes, 70 yaşındaki eski Devlet Başkanı Bolsonaro'nun 25 Aralık'ta fıtık ameliyatı olmak üzere hastaneye nakledilmesine karar verdi.

2018 Başkanlık Kampanyası sırasında karnından bıçaklanan ve o günden bu yana sağlık sorunları yaşayan Bolsonaro'nun nisanda bağırsak ameliyatı geçirdiği, kasımda da tam zamanlı tıbbi bakım almasına karar verildiği bildirilmişti.

Öte yandan Bolsonaro'nun hapis cezasının önemli ölçüde azalmasına yol açacak bir yasa tasarısı geçen hafta milletvekilleri tarafından kabul edilmiş, Brezilya'nın büyük şehirlerinde on binlerce kişi tasarıyı protesto etmişti.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, geçen hafta gazetecilere yaptığı açıklamada, tasarıyı veto edeceğini belirtmişti.

Brezilya'daki olaylar

Brezilya'da 30 Ekim 2022'de düzenlenen ikinci tur devlet başkanı seçiminde sol görüşlü Devlet Başkanı Lula da Silva, aşırı sağcı eski Devlet Başkanı Bolsonaro'yu koltuğundan etmişti. Seçimleri kazanan Lula da Silva, 1 Ocak 2023'te parlamentoda yemin ederek göreve başlamıştı.

Seçim sonuçlarının açıklanmasının ardından Bolsonaro destekçileri, önce ülkede günlerce süren otoyol kapatma eylemleri yapmış, 8 Ocak 2023'te ordunun müdahalede bulunması talebiyle slogan atarak, polis bariyerini aşıp Ulusal Kongre binasını basmıştı.

Brezilya Federal Polisi, 26 Kasım 2024'te Bolsonaro'nun, Lula da Silva hükümetine yönelik planlanan darbe girişimine dahil olduğunu iddia etmiş, Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi de 26 Mart'ta savcılığın Bolsonaro dahil 7 kişi hakkında hazırladığı darbe girişimi iddianamesini oy birliğiyle kabul etmişti.

Brezilya Yüksek Mahkemesi, Bolsonaro'nun 27 yıl hapis cezasının kesinleştiğine ve infazının başlatılmasına hükmetmişti.