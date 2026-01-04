Haberler

Brezilya, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısını Ülkenin Geçici Devlet Başkanı Olarak Tanıdı

Güncelleme:
Brezilya'nın geçici Dışişleri Bakanı Maria Laura da Rocha, Venezuela Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını açıkladı. Bakanlık, ABD'nin Venezuela'ya yönelik eylemlerini kınadığını duyurdu ve bölgede istikrarı sağlamak için askeri olarak da tedbirler aldıklarını bildirdi.

BRASİLİA, 4 Ocak (Xinhua) -- Brezilya'nın geçici Dışişleri Bakanı Maria Laura da Rocha, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun yokluğunda Devlet Başkan Yardımcısı Delcy Rodriguez'i geçici devlet başkanı olarak tanıdıklarını söyledi.

Da Rocha, Brezilya'nın uluslararası hukuku ve tüm ülkelerin egemenliklerini koruma haklarını desteklemeye devam edeceğini, her türlü bölgesel saldırganlığa karşı çıkacağını ifade etti.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı ise Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın, Venezuela'ya saldıran ve Maduro ile eşini alıkoyan ABD'ye yönelik önceki tutumunu koruduğunu ve olayı kınadığını belirtti.

Savunma Bakanı Jose Mucio, Venezuela sınırındaki Roraima eyaletinde durumun istikrarlı olduğunu söyledi.

Mucio, Amazon bölgesine 10.000 askeri personel gönderdiklerini, bunlardan 2.300'ünün Roraima'da konuşlandırıldığını söyledi.

Kaynak: Xinhua / Güncel
