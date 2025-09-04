Brezilya Ulusal Günü Ankara'da Kutlandı

Latin Amerika ülkesi Brezilya'nın Ulusal Günü, büyükelçilik tarafından Ankara'da düzenlenen resepsiyonla kutlandı.

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Gilda Motta Santos Neves'in ev sahipliğinde CerModern'de düzenlenen resepsiyona, Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Zeki Levent Gümrükçü, Ankara'daki diplomatik misyon temsilcileri, askeri yetkililer, bürokratlar, siyasetçiler ve çok sayıda davetli katıldı.

Resepsiyon 2 ülkenin milli marşlarının okunmasıyla başladı.

Gümrükçü, burada yaptığı konuşmada, etkinlikte bulunmaktan dolayı duyduğu memnuniyeti belirterek, Brezilya halkı ve hükümetine tebriklerini iletti.

Türkiye'nin yaklaşık 25 yıldır Latin Amerika bölgesine yönelik aktif bir açılım politikası izlediğine işaret eden Gümrükçü, buradaki başarılara değindi.

Gümrükçü, Brezilya'nın bölgeyle ilişkilerde "her zaman özel yere" sahip olduğunu vurgulayarak, 1858 yılında kurulan diplomatik ilişkilere, Türkiye'nin bölgedeki ilk Büyükelçiliğini 1929'da Brezilya'da açmasına ve stratejik ortaklığa atıfta bulundu.

Dışişleri Bakan Yardımcısı, Türk Hava Yollarının, Latin Amerika'daki ilk destinasyonunun da Sao Paulo olduğunu hatırlattı.

Brezilya'nın Türkiye için Latin Amerika'daki en büyük ticaret ortağı olduğunu söyleyen Gümrükçü, ticaret ve yatırım ilişkilerinin daha da geliştirilmek istediğini kaydetti.

Gümrükçü, savunma sanayisi ve havacılık sektörünün, iki ülke ilişkilerini ekonomik ve stratejik açıdan çok daha yüksek seviyeye taşıyabilecek alanlardan biri olduğunu dile getirdi.

İki ülke arasında kültürel ilişkilere de dikkati çeken Gümrükçü, bu hususta diziler ve futbol gibi örnekleri verdi.

Gümrükçü, iki ülke arasındaki büyük mesafeye rağmen bölgesel ve uluslararası konularda yakın işbirliği olduğunu aktararak, Türkiye ile Brezilya'nın "benzer bölgesel yaklaşımlara" sahip olduğunu sözlerine ekledi.

Türkiye ve Brezilya arasında birçok alanda işbirliği

Brezilya'nın Ankara Büyükelçisi Santos da bugün aynı zamanda Brezilya ve Türkiye arasındaki dostluğun kutlandığını belirtti.

Türkiye ve Brezilya arasındaki ticaretin ve karşılıklı yatırımların "istikrarlı şekilde" arttığına dikkati çeken Santos, bu yılki ticaret hacminin 6 milyar dolara ulaşmasını, Brezilyalı şirketlerin Türkiye'de 1 milyar dolarlık yatırım yapmalarını beklediklerini kaydetti.

Santos, Kasım 2024'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ile Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde bir araya gelerek iki ülke arasındaki stratejik ortaklığı yeniden teyit ettiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yakında ülkesine bir ziyaret gerçekleştirmesini ve kasımda Brezilya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Konferansı'na (COP30) katılmasını beklediklerini vurguladı.

Brezilya Dışişleri Bakanı Mauro Vieira'nın siyasi istişarelerde bulunmak üzere geçen yıl Ankara'yı ziyaret ettiğini hatırlatan Santos, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın da temmuzda Rio de Janeiro'daki BRICS zirvesine katıldığını ve gelecek ay Brezilya'ya davet edildiğini söyledi.

Santos, Türkiye ve ülkesi arasında 2010'da kurulan stratejik ortaklığın ikili ilişkilerdeki kilometre taşlarından biri olduğunun altını çizerek, "Teknik-teknolojik ve insani işbirliğinden endüstriyel işbirliğine, film ve televizyon dizilerinin ortak yapımına ve Sao Paulo'da Yunus Emre Kültür Merkezi'nin açılmasına kadar birçok anlaşmayı hayata geçiriyoruz." dedi.

Resepsiyon kapsamında, dans gösterileri, DJ performansı ve yemek ikramı da yapıldı.