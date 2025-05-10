Bakan Fidan, suikast girişimine maruz kaldığını açıkladı: Ağır arsenik ve cıva verildi

İlk kez açıkladı! Bakan Fidan, suikast girişimi atlattığını duyurdu
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı'ndan PKK kongresi yorumu: Silah bırakmalarını istiyoruz

AK Parti'den PKK kongresi sonrası dikkat çeken çıkış!
Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme

Bakan Fidan'dan PKK kongresine dair ilk değerlendirme
ABD'de gözaltında tutulan Türk öğrenci Rümeysa Öztürk serbest bırakıldı

ABD'de gözaltında tutulan Rümeysa Öztürk'ten sevindiren haber

Brezilya, İsrail'in Gazze'deki Askeri Planına Tepki Gösterdi

Brezilya, İsrail'in Gazze'deki Askeri Planına Tepki Gösterdi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletme planına derin üzüntü ile tepki gösterdi. Açıklamada, bu adımın uluslararası hukuku hiçe saydığı ve sivillerin durumunu daha da kötüleştireceği belirtildi.

Brezilya, İsrail'in Gazze'deki askeri operasyonlarını genişletme planına tepki gösterdi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı'nın internet sitesinde yayımlanan açıklamada, İsrail'in askeri operasyonu büyütmeyi öngören yeni planından duyulan derin üzüntü ifade edildi.

Açıklamada, İsrail'in bu adımının uluslararası hukuku hiçe saydığı ve Gazze'deki varlığını sürdürmeye yönelik bir girişim olduğu vurgulandı.

İsrail'e söz konusu plandan vazgeçmesi çağrısı yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İsrail'in saldırıyı genişletme kararı, çatışmaların durdurulması ve rehinelerin serbest bırakılması yönünde yürütülen müzakerelere zarar verebilir. Sivillerin yerinden edilmesine yol açacak her türlü askeri operasyonun, Filistin'deki ölüm ve yıkımı artıracağı, trajik insani durumu daha da ağırlaştıracağı uyarısı yapıldı."

İsrail'in, Gazze'de temel hizmetlerin devamını sağlama yükümlülüğü bulunduğuna işaret edilen açıklamada, insani yardım malzemelerinin bölgeye girişine izin verilmesi çağrısı yinelendi.

Kaynak: AA / Sinan Doğan - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İmralı Heyeti üyesi Ahmet Türk: PKK kongresi sonrası Bahçeli beni aradı

Devlet Bahçeli'den PKK kongresi sonrası ilk hamle geldi
Mourinho'nun gazeteciye cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti

Muhabire cevabı gündem oldu! Adeta dalga geçti
TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı

TOGG ile Mercedes çarpıştı, her gören aynı yorumu yaptı
Lisede eski hükümlü güvenlik görevlisi, kız kardeşleri öldürdü

Okul kan gölüne döndü! Güvenlik görevlisi, kardeşleri silahla katletti
Halit Ergenç mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı! Rakam bir hayli ilginç
Ücretli öğretmen aldığı maaşı paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü

Ücretli öğretmen maaşını paylaştı, rakamı görenler ikiye bölündü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.