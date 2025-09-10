Brezilya, İsrail'in Doha'daki Saldırısını Kınadı

Brezilya, İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da bulunan Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısını kınadığını bildirdi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığının internet sitesinden yapılan açıklamada, Brazilya hükümetinin, İsrail tarafından Doha'da düzenlenen saldırıyı "şiddetle" kınadığı belirtildi.

Katar'ın egemenliğinin ve uluslararası hukukun en temel ilkelerinin ihlal edildiği vurgulanan açıklamada, "İsrail hükümetine bölge ülkelerine yönelik saldırılarından derhal vazgeçmesi çağrısı yapıyoruz. Brezilya, ilgili tüm tarafları azami ölçüde itidalli davranmaya çağırıyor. Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkesin sağlanması, buna İsrail güçlerinin söz konusu topraklardan tamamen çekilmesi de dahil olmak üzere çağrımızı bir kez daha yineliyoruz." ifadelerine yer verildi.

İsrail ordusu, dün Katar'ın başkenti Doha'da Hamas müzakere heyetinin bulunduğu binaya savaş uçaklarıyla saldırı düzenlemişti.

Hamas, lider kadronun İsrail suikastından kurtulduğunu, saldırıda Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye'nin oğlu, 4 Hamas üyesi ve bir Katar polisinin hayatını kaybettiğini açıklamıştı.