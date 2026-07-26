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Brezilya hükümeti, ABD'li yetkililerin vize taleplerini reddetti

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Brezilya hükümeti, ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde seçim yetkilileriyle görüşmek üzere ülkeye gelmek isteyen ABD Dışişleri Bakanlığından iki yetkiliye vize vermedi.

Brezilya hükümeti, ekim ayında yapılacak devlet başkanlığı seçimleri öncesinde seçim yetkilileriyle görüşmek üzere ülkeye gelmek isteyen ABD Dışişleri Bakanlığından iki yetkiliye vize vermedi.

Brezilya Devlet Ajansı Agencia Brasil'in haberine göre, ABD Dışişleri Bakanlığı Demokrasi, İnsan Hakları ve Çalışma Bürosu Müsteşar Yardımcısı Riley Barnes ile aynı birimde görev yapan Müsteşar Yardımcısı Vekili Samuel Samson'ın vize başvuruları Brezilya hükümeti tarafından reddedildi.

Brezilya Dışişleri Bakanlığı, ABD'li yetkililerin seçim sürecinde ifade özgürlüğüne ilişkin konuları görüşmeyi amaçladığını, ancak söz konusu ziyaretin gerekçesini uygun bulmadığı için vize başvurularını reddettiğini bildirdi.

Yerel basına göre, Brezilya hükümeti, ziyaretin seçim sürecini siyasallaştırabileceği gerekçesiyle ABD'li yetkililerin ülkeye girişine izin vermedi.

Haberde, Brezilya'nın seçimlerde uluslararası gözlemcileri kabul etme geleneğine sahip olduğu ancak ABD'li yetkililerin gözlemci olarak değil, farklı bir amaçla ülkeye gelmek istediğinin öne sürüldüğü belirtildi.

Eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun oğlu Senatör Flavio Bolsonaro, 4 Ekim'de yapılacak seçimlerde yeniden aday olan Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva'nın en güçlü rakibi olarak gösteriliyor.

Vize talebinin, Flavio Bolsonaro'nun hafta içinde başkent Brazilya'da yaklaşık 40 ülkenin temsilcileriyle yaptığı toplantıda, Brezilya'daki elektronik seçim sisteminin Venezuela merkezli "Smartmatic" şirketi tarafından sağlandığını herhangi bir kanıt sunmadan öne sürmesinin hemen ardından gelmesi dikkati çekti.

Yüksek Seçim Mahkemesi ise bu iddiayı yalanlayarak, bahsi geçen şirketin Brezilya seçim sisteminde kullanılan elektronik seçim sandıklarını veya yazılımları hiçbir zaman tedarik etmediğini belirtti.

Kaynak: AA
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