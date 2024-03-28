Üye Girişi
Haberler

Brezilya, Fransa ile ortaklaşa üçüncü denizaltısını denize indirdi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEKİM ZAMANI: 27 Mart 2024

1. Açılış törenine katılan Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un çeşitli görüntüleri (Kaynak: Agencia Brasil (EBC) Haber Ajansı)

Brezilya, Denizaltı Geliştirme Programı (ProSub) kapsamında Fransa ile ortaklaşa inşa ettiği üçüncü denizaltı olan Tonelero'yu Çarşamba günü denize indirdi.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Rio de Janeiro sahilindeki Itaguai limanında düzenlenen denize indirme törenine katıldı.

Törende konuşma yapan Lula da Silva, "Brezilya günümüzde denizaltı yapımında ustalaşmış küçük bir grup ülkenin arasında yer alıyor. ProSub, Brezilya'nın en büyük ve en önemli uluslararası savunma işbirliği projesidir" dedi.

Macron ise denizaltı imalatı için inşa edilen tersanenin dünyadaki en modern tersanelerden biri ve Güney Amerika'da kurulu tek tersane olduğunu söyledi.

Ortaklık, denizaltı operasyonlarını destekleyecek bir endüstriyel altyapı kompleksinin inşasını içeriyor. Itaguai belediyesindeki tersaneler, bir deniz üssü ve metal iskelet imalat birimi de bu kompleksin bileşenleri arasında yer alıyor.

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinden bildiriyor. (XHTV)

Kaynak: Xinhua / Güncel

Emmanuel Macron Brezilya Fransa Lula Dünya Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Cemil Akkoçak kimdir? Zafer Partisi Hatay- Antakya Belediye Başkan adayı Cemil Akkoçak kaç yaşında, nereli? Osman Yılmaz kimdir? Zafer Partisi Hatay- Altınözü Belediye Başkan adayı Osman Yılmaz kaç yaşında, nereli? Melis Yıldız Akın kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Merkez Belediye Başkan adayı Melis Yıldız Akın kaç yaşında, nereli? Tulin Yüksel kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Derecik Belediye Başkan adayı Tulin Yüksel kaç yaşında, nereli? İSTANBUL SEÇİM ANKETİ! İmamoğlu mu Kurum mu? İstanbul seçimlerinde kim önde? Dilan Polat, Nez Demir olayı! Dilan Polat, Nez Demir'i affetti mi? Duruşmada neden ağladılar? Çocuklar Duymasın'ın Duygu'su, Hayal Garip eski sevgilisinden şiddet mi gördü? Hayal Garip ne söyledi? Survivor Aysu Keskin kimdir? Aysu Keskin kaç yaşında, nereli? Berat Kandili ne zaman 2024? Berat Gecesi hani güne denk geliyor? Berat Kandili'nde oruç tutulur mu, hangi ibadetler yapılır? Mesut Turan kimdir? Zafer Partisi Hakkari- Çukurca Belediye Başkan adayı Mesut Turan kaç yaşında, nereli? Emekliye zam var mı? Emekliye zam yapılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Şimşek üzerinden emeklilere mesaj verdi! ZİRAAT BANKASI EMEKLİ PROMOSON ÖDEMESİ NE KADAR 2024? Ziraat Bankası, emekli promosyon ödemesi kaç TL oldu? 2024 YEREL SEÇİM OY KULLANMA SAATLERİ! 31 Mart oy kullanma saati ne zaman başlıyor, ne zaman bitiyor? Emeklilere promosyon ödemesi ne zaman yapılacak? Başvuru nereden yapılır? E- Devlet başvuru ekranı! Promosyon ödeme başvurusu nereden yapılır? Promosyon ödeme başvurusu nasıl yapılır?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title